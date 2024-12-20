İstanbul'da DHKP/C Üyelerine Operasyon

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İstanbul'da 10 DHKP/C üyesi tutuklandı

İSTANBUL - İstanbul'da terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda yakalanan 10 örgüt üyesi tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü ekipleri, dört gün önce aşırı sol terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyon düzenlemiş, Taceddin Erol Ş. adlı hücre üyesinin üzerinden çıkan dijitallerin çözülmesi ile ye bir hücre deşifre edilmişti. O dijitallerde, DEV-GENÇ yapılanmasının 55. Yıl etkinliklerine katıldıkları, bu etkinlikleri sosyal medya üzerindende paylaştıkları tespit edilirken, aynı yapı içinde 6 Şubat'ta Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine yapılan terör eylemini gerçekleştiren Pınar Birkoç isimli örgüt mensubu ile birlikte toplantı ve etkinliklerinin bulunduğu, sosyal medya üzerinden DEV-GENÇ ile ilgili paylaşım yaptıkları tespit ortaya çıkarılmıştı.

O hücrede yer aldıkları ileri sürülen toplam 22 şüphelinin yakalanması için Salı günü başlatılan operasyonda 14 zanlı gözaltına alınmıştı.

Yakalanan DHKP/C zanlılarının TEM Şubedeki ifade işlemleri bugün tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler sabah saatlerinde Çağlayan'da İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerin 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dört şüpheli ise Adli Kontrol Şartı ile serbest bırakıldı.