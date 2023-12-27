 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İstanbul'da dolandırıcılık suçundan hüküm giyen şahıs Bartın'da yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'da dolandırıcılık suçundan hüküm giyen şahıs Bartın'da yakalandı

İstanbul'da dolandırıcılık suçundan hakkında 11 yıl 9 ay hapis kararı bulunan bir şahıs, Bartın'ın Ulus ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Şahıs, ailesinin yanına sığındığı belirlenen Kumluca beldesinde gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı ve Bartın Cezaevi'ne teslim edildi.

İstanbul\'da dolandırıcılık suçundan hüküm giyen şahıs Bartın\'da yakalandı
27.12.2023 - 17:48,
Abone Ol

İstanbul'da dolandırıcılık suçundan hakkında 11 yıl 9 ay hapis kararı bulunan şahıs, Bartın'ın Ulus ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı sıkı takip ve operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da yaşayan S.U., 4 ay önce dolandırıcılık suçundan 11 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Cezaevine girmeden izini kaybettiren S.U, Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Kumluca beldesinde yaşayan ailesinin yanına geldi. 4 aydır arananlar listesinde bulunan S.U.'nun ilçeye geldiği bilgisi üzerine harekete geçen Ulus ilçe jandarma ekipleri, yoğun bir çalışma ve takip başlattı. Ailesinin evinde bulunduğu belirlenen S.U'nun evden çıkmasının ardından gerçekleştirilen operasyonla S.U. kıskıvrak yakalandı.

Gözaltına alınan şahıs, adli işlemlerin ardından ise Bartın Cezaevi'ne teslim edildi. - BARTIN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

İstanbul, Jandarma, Bartın, Dolandırıcılık, Cezaevi, Gözaltı, Suç, Operasyon, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da dolandırıcılık suçundan hüküm giyen şahıs Bartın'da yakalandı - Son Dakika


17:44
Taraftarın işaret fişeği atarak yaraladığı polis hayatını kaybetti Taraftarın işaret fişeği atarak yaraladığı polis hayatını kaybetti
17:38
Asgari ücrette düğüm çözülüyor! Kritik toplantı başladı Asgari ücrette düğüm çözülüyor! Kritik toplantı başladı
17:24
Çankırı'daki deprem sonrası Prof. Ahmet Ercan'dan iki ilimiz için 6.8'lik deprem uyarısı Çankırı'daki deprem sonrası Prof. Ahmet Ercan'dan iki ilimiz için 6.8'lik deprem uyarısı
16:10
Çankırı'da 4.5 şiddetinde deprem meydana geldi Çankırı'da 4.5 şiddetinde deprem meydana geldi
16:02
İlker Kaleli ve Öykü Karayel'in Başrolünde Olduğu Dizi Arak'ın Adı Kara Olarak Değiştirildi İlker Kaleli ve Öykü Karayel'in Başrolünde Olduğu Dizi Arak'ın Adı Kara Olarak Değiştirildi
15:55
ABD'de 14 yaşındaki çocuk, Noel hediyesi nedeniyle tartıştığı ablasını vurarak öldürdü ABD'de 14 yaşındaki çocuk, Noel hediyesi nedeniyle tartıştığı ablasını vurarak öldürdü
15:53
Aliya İzzetbegoviç'in torunu Noel'i kutladı! Herkes merhum liderin o sözünü hatırlattı Aliya İzzetbegoviç'in torunu Noel'i kutladı! Herkes merhum liderin o sözünü hatırlattı
15:25
Siyasette seviye başka bir boyutta! MHP'den Özgür Özel'e ağır mı ağır sözler Siyasette seviye başka bir boyutta! MHP'den Özgür Özel'e ağır mı ağır sözler

Son Dakika
17:44 Taraftarın işaret fişeği atarak yaraladığı polis hayatını kaybetti
17:38 Asgari ücrette düğüm çözülüyor! Kritik toplantı başladı
17:24 Çankırı'daki deprem sonrası Prof. Ahmet Ercan'dan iki ilimiz için 6.8'lik deprem uyarısı
16:10 Çankırı'da 4.5 şiddetinde deprem meydana geldi
16:02 İlker Kaleli ve Öykü Karayel'in Başrolünde Olduğu Dizi Arak'ın Adı Kara Olarak Değiştirildi
15:55 ABD'de 14 yaşındaki çocuk, Noel hediyesi nedeniyle tartıştığı ablasını vurarak öldürdü
15:53 Aliya İzzetbegoviç'in torunu Noel'i kutladı! Herkes merhum liderin o sözünü hatırlattı
15:25 Siyasette seviye başka bir boyutta! MHP'den Özgür Özel'e ağır mı ağır sözler
15:21 Asgari ücret toplantısı öncesi Bakan Işıkhan ve TÜRK-İŞ Başkanı'ndan kritik görüşme! Taraflardan ilk açıklama
15:19 İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 21 bine yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2023 18:08:08. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da dolandırıcılık suçundan hüküm giyen şahıs Bartın'da yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement