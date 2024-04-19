İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda 32 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda 32 kişi gözaltına alındı

İstanbul\'da düzenlenen operasyonlarda 32 kişi gözaltına alındı

Beşiktaş, Avcılar, Esenyurt ve Kağıthane ilçelerinde gerçekleştirilen 'MAHZEN-29' operasyonlarında, kasten adam öldürme, adam öldürmeye teşebbüs, genel güvenliğin tehlikeye sokulması, mala zarar verme, silah kanununa muhalefet, uyuşturucu madde imalatı ve ticareti, tehdit ve hakaret suçlarına karıştığı belirlenen 32 organize suç örgütü üyesi gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlemler başlatıldı.

19.04.2024 08:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'un Beşiktaş, Avcılar, Esenyurt ve Kağıthane ilçelerinde düzenlenen "MAHZEN-29" operasyonlarında 32 kişi gözaltına alındı. Kasten adam öldürme, adam öldürmeye teşebbüs, genel güvenliğin tehlikeye sokulması, mala zarar verme, 6136 Sayılı Silah Kanuna'na muhalefet, uyuşturucu madde imalatı ve ticareti, tehdit, hakaret suçlarına karıştığı tespit edilen organize suç örgütü üyesi 32 şüpheli yakalanarak, adli işlemlere başlanıldı - ANKARA

Kaynak: İHA

Uyuşturucu Ticareti, Kağıthane, Esenyurt, Beşiktaş, İstanbul, Avcılar, Suç, Operasyon, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda 32 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:35 İran İsrail’e karşılık verecek mi Açıklama var İran İsrail'e karşılık verecek mi? Açıklama var
08:43 İsrail yalnızca İran’ı vurmamış Gece yarısı Irak ve Suriye’de de patlama sesleri duyuldu İsrail yalnızca İran'ı vurmamış! Gece yarısı Irak ve Suriye'de de patlama sesleri duyuldu
07:43 Engin ve Dilan Polat hakkında vergi kanuna muhalefet suçundan beraat etti Engin ve Dilan Polat hakkında vergi kanuna muhalefet suçundan beraat etti
07:18 Tokat’ta depremin izleri gün ağarınca ortaya çıktı Tokat'ta depremin izleri gün ağarınca ortaya çıktı
07:14 İsrail’den İran’a misilleme saldırısı İsfahan’ı hedef alan 3 drone imha edildi İsrail'den İran'a misilleme saldırısı! İsfahan'ı hedef alan 3 drone imha edildi
09:57 Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal’ın Yorumcu Üzerinde Baskı İddiaları Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın Yorumcu Üzerinde Baskı İddiaları
09:29 Herkes bu kareyi konuşuyor Oyundan alınan Fred’in İsmail Kartal’a verdiği tepkiye bakın Herkes bu kareyi konuşuyor! Oyundan alınan Fred'in İsmail Kartal'a verdiği tepkiye bakın
09:15 TikTok’ta 50 yaşındaki kadının skandal dans videosu infial yarattı TikTok'ta 50 yaşındaki kadının skandal dans videosu infial yarattı
09:13 Ne diyeceği merak konusuydu İsmail Kartal’dan çok konuşulacak Olympiakos yorumu Ne diyeceği merak konusuydu! İsmail Kartal'dan çok konuşulacak Olympiakos yorumu
09:10 Rüzgar Aksoy, Kirli Sepeti dizisine geri dönüyor Rüzgar Aksoy, Kirli Sepeti dizisine geri dönüyor
08:17 İran devlet televizyonu: İsrail saldırısında İsfahan’daki nükleer tesisler zarar görmedi İran devlet televizyonu: İsrail saldırısında İsfahan'daki nükleer tesisler zarar görmedi
06:13 Zorlu Holding binasına silahla ateş açıldı Zorlu Holding binasına silahla ateş açıldı
03:06 Bolu’da damat dehşeti Karısını ve kayınpederini bıçaklayarak öldürdü Bolu'da damat dehşeti! Karısını ve kayınpederini bıçaklayarak öldürdü
00:23 ABD, Filistin’in BM’ye tam üyeliği istenilen karar tasarısını veto etti ABD, Filistin'in BM'ye tam üyeliği istenilen karar tasarısını veto etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2024 10:16:07. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda 32 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement