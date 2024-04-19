İstanbul'un Beşiktaş, Avcılar, Esenyurt ve Kağıthane ilçelerinde düzenlenen "MAHZEN-29" operasyonlarında 32 kişi gözaltına alındı. Kasten adam öldürme, adam öldürmeye teşebbüs, genel güvenliğin tehlikeye sokulması, mala zarar verme, 6136 Sayılı Silah Kanuna'na muhalefet, uyuşturucu madde imalatı ve ticareti, tehdit, hakaret suçlarına karıştığı tespit edilen organize suç örgütü üyesi 32 şüpheli yakalanarak, adli işlemlere başlanıldı - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda 32 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Bursa'da Yunus Timleri, şehrin çeşitli mahallerinde bulunan metruk binalara şok baskınlar düzenledi. Metruk binalarda bulunan şüpheli şahıslar kontrol edilirken, bir şahıs polise 'odun toplamaya geldim' dedi.
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