İstanbul'da eğlence mekanında fenomen kıza saldırı kamerada: Başına topuklu ayakkabıyla vuruldu, 12 dikiş atıldı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İstanbul'da eğlence mekanında fenomen kıza saldırı kamerada: Başına topuklu ayakkabıyla vuruldu, 12 dikiş atıldı

Sosyal medyada popüler olan fenomen Eslem Sena Nur, İstanbul Harbiye'deki bir eğlence mekanında tuvalette iki kadın tarafından saldırıya uğradı. Genç kız, topuklu ayakkabıyla başına vurularak kanlar içerisinde kaldı. Saldırı anları kameralara yansırken, hastanede başına 12 dikiş atıldı. Polis, saldırgan kadınları gözaltına aldı.

11.07.2024 20:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da eğlence mekanında fenomen kıza saldırı kamerada: Başına topuklu ayakkabıyla vuruldu, 12 dikiş atıldı

Harbiye'de eğlence mekanında tuvalete giden fenomen genç kız, iki kadın tarafından öldüresiyle dövüldü

Topuklu ayakkabıyla vurulan genç fenomenin başına 12 dikiş atıldı

Kanlar içerisinde kalan genç kızı döven 2 kadın gözaltına alındı

İSTANBUL - Sosyal medyada yayınlanan popüler bir evlilik programında yarışmacı olan fenomen Eslem Sena Nur, İstanbul Harbiye'de eğlence mekanında girdiği tuvalette 2 kadın tarafından saldırıya uğradı. Yere yatırılarak öldüresiye dövülen ve topuklu ayakkabıyla başına vurulan genç fenomen kanlar içerisinde kaldı. Saldırı anları kameralara yansırken, hastaneye kaldırılan fenomenin başına 12 dikiş atıldı. Polisin gözaltına aldığı 2 saldırgan kadından biri emniyet ifadesi sonrası diğeri ise savcılık tarafından adli kontrolle serbest bırakıldı.

Olay, önceki gün saat 04.45 sıralarında Şişli Harbiye'deki bir eğlence mekanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde arkadaşı Nisa Nur Taşkıran ile eğlence mekanına gelen Eslem Sena Nur (21), gecenin ilerleyen saatlerinde evine gitmek için taksi çağırdı. Beklediği esnada tuvalete giren genç fenomen, kabindeyken iki kadın kapıyı zorlamaya başladı. Yaşanan sözlü tartışması sonrasında genç fenomeni, kabinden çıkartan iki kadın onu darbetmeye başladı.

Tuvaletten çıkartıp öldüresiye dövdüler

Tuvalette yere yatırılarak öldüresiye dövülen genç fenomenin başına topuklu ayakkabıyla vuruldu. Can havliyle saldırganların elinden kurtulan Eslem Sena Nur, çıktığı dışarıda tekrardan saldırıya uğradı. Mekanın çalışanlarının araya girmesiyle kurtarılan genç fenomen, ihbar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına alındı. Saldırı anları ve yaşananlar ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Hastanede şoka girdi, başına 12 dikiş atıldı

Hastanede tedavi altına alınan Eslem Sena Nur'un üstü kanlar içerisinde kalırken, başına ise 12 dikiş atıldığı öğrenildi. Olayla ilgili çalışma başlatan Şişli polisi, mekanın güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alarak görgü şahitlerinin ifadesine başvurdu. Yapılan incelemeler sonucunda genç fenomene saldıranın Seyran Y., topuklu ayakkabı ile vuranın ise Fadime A. olduğu tespit edildi.

Şişli polisi saldırgan kadınları yakaladı

Öte yandan gözaltına alınan Seyran Y. ve Fadime A., kendisinden şikayetçi olan Eslem Sena Nur'dan bir de şikayetçi oldu. İfadesi alınan Eslem Sena Nur, kız arkadaşıyla gittikleri eğlence mekanında tuvalete gittiklerini tanımadığı iki kadının tuvalete gelerek, kapıya sert bir şekilde vurduklarını daha sonra sözlü tartışma yaşadıklarını akabinde tuvaletten çıktıktan sonra koridorda kavga ettiklerini ve kafasına darbe aldığını söyledi.

Topuklu ayakkabıyla saldıran kadın serbest

Emniyette ifadeleri alınarak işlemleri tamamlanan Seyran Y. savcılık talimatıyla emniyetten serbest kalırken, adliyeye sevk edilen Fadime A. ise savcılık tarafından adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

"Beni orada patakladılar, yatırıp mahvettiler"

Kanlar için kalan Eslem Sena Nur ise yaşadıklarını sosyal medya hesabından anlattı. Nur, "Kız arkadaşımla beraber mekandaydık. Eve dönmek için taksi çağırdık onu beklerden de lavaboya gittim. Benim arkamdan da 3 tane kız girdi. Kumpas olduğunu düşünüyorum. Lavaboda üstüm müsait değilken kapıyı iteklemeye çalıştılar. Çıktığımda da benimle münakaşaya girdiler. Nedense, dayak yiyeceğimizi anladım çünkü bir tane kızın elinde çakı vardı. Orada bana saldırmaya kalktılar ben kaçmaya çalıştım. Beni orada biraz patakladılar. 2 tane kız beni yatırıp mahvettiler. Kafama da çakı soktular. Daha sonra beni merdivenden attılar. Kafamda 12 dikiş var. Her şerde bir hayır vardır diyelim. Şu an karakoldayım. İfadesi alınıyor arkadaşın. Ne gerek vardı bunlara" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Sosyal Medya, İstanbul, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da eğlence mekanında fenomen kıza saldırı kamerada: Başına topuklu ayakkabıyla vuruldu, 12 dikiş atıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:41 Kılıçdaroğlu’na Tanju Özcan’dan yanıt: Sizin kadar yalancı tanımadım Kılıçdaroğlu'na Tanju Özcan'dan yanıt: Sizin kadar yalancı tanımadım
19:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü: Karadeniz Tahıl Girişimi için çalışmalara yeniden başladık Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü: Karadeniz Tahıl Girişimi için çalışmalara yeniden başladık
17:55 Ümraniye’de tehlikeli provokasyon Yabancı uyruklu esnaftan haraç kestiler Ümraniye'de tehlikeli provokasyon! Yabancı uyruklu esnaftan haraç kestiler
16:33 Gazze’de geçici yönetim sinyali ABD basını ortaya attı: Hamas razı oldu Gazze'de geçici yönetim sinyali! ABD basını ortaya attı: Hamas razı oldu
19:21 Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki Süper Kupa maçı 3 Ağustos’ta Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki Süper Kupa maçı 3 Ağustos'ta Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak
19:13 Tete transferinin faturası ağır oldu FIFA’dan Galatasaray’a ceza Tete transferinin faturası ağır oldu! FIFA'dan Galatasaray'a ceza
18:46 Jose Mourinho, Ferdi Kadıoğlu’nun ayrılığını veto etti Jose Mourinho, Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılığını veto etti
17:54 TFF Başkan Adayı İbrahim Hacıosmanoğlu: Kesinlikle adaylıktan çekilmeyeceğim TFF Başkan Adayı İbrahim Hacıosmanoğlu: Kesinlikle adaylıktan çekilmeyeceğim
17:30 Kılıçdaroğlu’ndan Tanju Özcan’a zehir zemberek sözler: Ölürsem cenazeme gelme Kılıçdaroğlu'ndan Tanju Özcan'a zehir zemberek sözler: Ölürsem cenazeme gelme
17:29 Adnan Oktar davasında örgütün hukuk imamından çarpıcı sözler: Zıvanadan çıkmıştı, en büyük korkusu yalnız kalmaktı Adnan Oktar davasında örgütün hukuk imamından çarpıcı sözler: Zıvanadan çıkmıştı, en büyük korkusu yalnız kalmaktı
17:07 Özgür Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın video mesajının yarıda kesilmesine tepki Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video mesajının yarıda kesilmesine tepki
16:20 ABD enflasyonu sonrası altın tarihi zirveyi gördü ABD enflasyonu sonrası altın tarihi zirveyi gördü
15:52 Servet Yardımcı, TFF Başkan adaylığından çekildi Servet Yardımcı, TFF Başkan adaylığından çekildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2024 20:50:03. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da eğlence mekanında fenomen kıza saldırı kamerada: Başına topuklu ayakkabıyla vuruldu, 12 dikiş atıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement