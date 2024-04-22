İstanbul'da emlakçıya silahlı saldırı kamerada: Kaldırımdaki genç neye uğradığını şaşırdı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İstanbul'da emlakçıya silahlı saldırı kamerada: Kaldırımdaki genç neye uğradığını şaşırdı

Beyoğlu'nda bir şahıs husumetlisinin işyerine silahlı saldırı düzenledi. Saldırı anı kameralara yansırken, kurşun yağmuruna tutuşan işyerinde kimsenin olmaması sonucu ölen veya yaralanan olmadı. Olayla ilgili polisin yakaladığı saldırgan ve azmettiricisi tutuklanırken, saldırı esnasında kaldırımdaki genç neye uğradığını şaşırdı.

22.04.2024 20:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da emlakçıya silahlı saldırı kamerada: Kaldırımdaki genç neye uğradığını şaşırdı

Beyoğlu'nda bir şahıs husumetlisinin işyerine silahlı saldırı düzenletti

Olayda ölen yaralanan olmazken polis saldırganı ve azmettiricisini yakaladı

Saldırı esnasında kaldırımdaki genç neye uğradığını şaşırdı

İSTANBUL - Beyoğlu'nda bir şahıs husumetlisinin işyerine silahlı saldırı düzenledi. Saldırı anı kameralara yansırken, kurşun yağmuruna tutuşan işyerinde kimsenin olmaması soncu ölen veya yaralanan olmadı. Olayla ilgili polisin yakaladığı saldırgan ve azmettiricisi tutuklanırken, saldırı esnadasın da kaldırımdaki genç neye uğradığını şaşırdı.

Beyoğlu Hasköy semti Piripaşa Mahallesi'nde geçtiğimiz aylarda yaşanan olayda gece saatlerinde maskeli bir şahıs koşarak bir emlak işyerinin önüne geldi. Şahıs ardından silahını çekerek işyerine kurşun yağdırdı. Saldırı anı kameralara yansırken, şahıs hızla olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Saldırı esnasında kaldırımda yürüyen bir genç ise neye uğradığını şaşırdı. Olayın ardından ihbar üzerine çok sayıda polis ekibi adrese sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin yaptığı çalışmada, ölen ya da yaralanan olamadığı işyerinde ise 7 adet kurşun girişi olduğu tespit edildi.

Polis saldırganı ve azmettiricisini yakaladı

İşyeri şahini Atakan A.'nın şikayeti üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, görgü şahitlerinin ifadesine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda saldırganın A.Ş. olduğunu belirledi. Şahıs Kağıthane'deki evine yapılan baskınla yakalandı. Şahsın ifadeleri doğrultusunda harekete geçen polis, kendisine azmettirenin ise emniyette 19 adet suç kaydı bulunan B.G. olduğunu tespit etti.

Polisin yakaladığı saldırganlar tutuklandı

Azmettirici şahıs ise Beyoğlu'nda yakalandı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şahısların ifadesi alındı. Şahıslardan B.G., emlakçının sahibi ile aralarında geçmişten gelen bir husumet olduğunu söyledi. Emniyette işlemleri tamamlanan saldırgan A.Ş. ve azmettiricisi B.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

İstanbul, Beyoğlu, Güvenlik, Suç, Polis, Hukuk, 3.Sayfa, Emlak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da emlakçıya silahlı saldırı kamerada: Kaldırımdaki genç neye uğradığını şaşırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:15 Steinmeier önce İlber Ortaylı’yla müze gezdi, sonra Boğaz Turu yaptı Steinmeier önce İlber Ortaylı'yla müze gezdi, sonra Boğaz Turu yaptı
19:13 İşte bölgenin kaderini değiştirecek Kalkınma Yolu Projesi’nin detayları İşte bölgenin kaderini değiştirecek Kalkınma Yolu Projesi'nin detayları
19:01 Canlı anlatım Tempo bir an olsun düşmüyor Canlı anlatım! Tempo bir an olsun düşmüyor
18:56 Çok sayıda kuryenin aynı anda sipariş getirdiği adreste oturan işletmeci sessizliğini bozdu Çok sayıda kuryenin aynı anda sipariş getirdiği adreste oturan işletmeci sessizliğini bozdu
17:38 İsmailağa Cemaati’nin lideri Hasan Kılıç hayatını kaybetti İsmailağa Cemaati'nin lideri Hasan Kılıç hayatını kaybetti
21:14 Örümcek ağlarını aldı Fenerbahçe’nin yıldızı Fred’den efsane gol Örümcek ağlarını aldı! Fenerbahçe'nin yıldızı Fred'den efsane gol
19:51 Dev balığı yakalayınca sevinçten deliye döndüler: Kocaman, bu canavar Dev balığı yakalayınca sevinçten deliye döndüler: Kocaman, bu canavar
19:31 Arda Güler, takım arkadaşlarıyla halay çekti Arda Güler, takım arkadaşlarıyla halay çekti
17:37 Dursun Özbek: Federasyon, 18 Temmuz’daki seçim tarihini değiştirmek istemiyor Dursun Özbek: Federasyon, 18 Temmuz'daki seçim tarihini değiştirmek istemiyor
17:23 Trabzonspor, Fenerbahçeli futbolculara işlem yapılmamasına tepki gösterdi Trabzonspor, Fenerbahçeli futbolculara işlem yapılmamasına tepki gösterdi
17:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Irak’ta net mesaj: Terör örgütü PKK’ya karşı ortak hareket edeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak'ta net mesaj: Terör örgütü PKK'ya karşı ortak hareket edeceğiz
16:51 Depremzedelerin yardım malzemelerini evine götüren emniyet müdürü, kalp krizinden hayatını kaybetti Depremzedelerin yardım malzemelerini evine götüren emniyet müdürü, kalp krizinden hayatını kaybetti
16:47 Ankara’da lunaparkta çalışan 16 yaşındaki gence oyun aracı çarptı Ankara'da lunaparkta çalışan 16 yaşındaki gence oyun aracı çarptı
16:27 Türkiye ile Irak arasında Kalkınma Yolu Anlaşması imzalandı Türkiye ile Irak arasında Kalkınma Yolu Anlaşması imzalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2024 21:28:53. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da emlakçıya silahlı saldırı kamerada: Kaldırımdaki genç neye uğradığını şaşırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement