İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da kendisine kornaya basan bir vatandaşa "Emniyet Mensubuyum" diyerek saldıran şahısın gözaltına alındığını açıkladı.
İstanbul'da bir şahıs, kendisine korna çalan sürücünün önünü kesip camını yumrukladı. Emniyet mensubu olduğunu söyleyen şahıs, arabanın kaputundan zıplayıp diğer sürücüye saldırdı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu olaya ilişkin Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından inceleme yapıldığını belirterek, "Kendisini emniyet mensubu olduğunu iddia eden şahıs emniyet güçlerimize yakalanmıştır. M.D. adlı şahsın emniyet görevlisi değil sivil vatandaş olduğu tespit edilmiştir. Şahıs hakkında gerekli işlemler başlatılmıştır" ifadesini kullandı. - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › İstanbul'da Emniyet Mensubu Olduğunu İddia Eden Şahıs Gözaltına Alındı - Son Dakika
Esenyurt'ta bir zincir markette meydana gelen olayda, bir hırsız giysisinin içine paketlerce kaşar peyniri ve tereyağı sokarak çalmaya çalıştı. Ancak market personeli tarafından fark edilen hırsız, aldıklarını geri bıraktı. Güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık anları şaşkınlık yarattı.
Elazığ'da tarlaya uçarak taklalar atan otomobil, adeta hurdaya dönerken şans eseri kazada yaralanan olmadı. Elazığ-Bingöl Karayolu Yarımca mevkiinde meydana gelen kaza sonucunda otomobilin tekeri koparak tarlaya uçtu. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.
Şanlıurfa'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 150 gram toz esrar ele geçirildi ve şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 240 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gaziantep'te yaşayan bir tanıtım ajansı çalışanı, kendisini banka çalışanı gibi tanıtarak kredi kartı yenileme bahanesiyle arayan dolandırıcılardan 100 bin lira dolandırılmaktan son anda kurtuldu. Dolandırıcılar, telefon görüşmesi sırasında kişisel bilgilerini de paylaşan mağdura, bir SMS onay kodu göndererek para transferini onaylamasını istedi. Ancak mağdur, şifreyi paylaşmayarak dolandırıcılığı önledi. Olay sonrası mağdur, vatandaşları benzer dolandırıcılıklara karşı uyardı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde 16 yaşındaki bir çocuğun kullandığı elektrikli bisiklet, park halindeki kamyonete çarpması sonucunda meydana gelen kazada bisiklet sürücüsü yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan kaza anında, bisikletin kamyonete doğrudan çarptığı görüldü. Yaralı sürücü, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Aydın'ın Söke ilçesindeki Jandarma ekipleri, Kadın Destek Uygulaması'nı (KADES) tanıtarak, kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturdu. Söke İlçe Jandarma Komutanlığı Aile içi Şiddetle Mücadele Kısım Amirliği, Karina bölgesinde çalışan kadınları ziyaret ederek, 6284 Sayılı Kanun ve KADES uygulaması hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Ayrıca, kadınların telefonlarına KADES uygulamasını indirerek durumsal farkındalık oluşturmak amacıyla broşür dağıtımı yapıldı.
Edirne'de yapılan polis denetimlerinde, kent merkezi ve Keşan ilçesinde durdurulan 4 şüphelinin üst aramalarında 21 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatı bulundu. Şüpheliler gözaltına alınarak emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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