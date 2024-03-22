İstanbul\'da Emniyet Mensubu Olduğunu İddia Eden Şahıs Gözaltına Alındı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da kendisine kornaya basan bir vatandaşa "Emniyet Mensubuyum" diyerek saldıran şahısın gözaltına alındığını açıkladı.

İstanbul'da bir şahıs, kendisine korna çalan sürücünün önünü kesip camını yumrukladı. Emniyet mensubu olduğunu söyleyen şahıs, arabanın kaputundan zıplayıp diğer sürücüye saldırdı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu olaya ilişkin Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından inceleme yapıldığını belirterek, "Kendisini emniyet mensubu olduğunu iddia eden şahıs emniyet güçlerimize yakalanmıştır. M.D. adlı şahsın emniyet görevlisi değil sivil vatandaş olduğu tespit edilmiştir. Şahıs hakkında gerekli işlemler başlatılmıştır" ifadesini kullandı. - ANKARA