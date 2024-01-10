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İstanbul'da faciadan dönülen anlar kamerada: Balkon bir anda çöktü, vatandaşlar dakikalarla kurtuldu - Son Dakika
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İstanbul'da faciadan dönülen anlar kamerada: Balkon bir anda çöktü, vatandaşlar dakikalarla kurtuldu

Kağıthane'de sabah saatlerinde vatandaşların yürüdüğü sokağa bir binanın 3. katındaki balkon büyük bir gürültüyle çöktü. Balkonun çökme anı kameralara anbean yansırken, vatandaşlar paramparça olan balkonun altından kalmaktan dakikalarla kurtuldu. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, vatandaşlar büyük panik yaşadı.

İstanbul\'da faciadan dönülen anlar kamerada: Balkon bir anda çöktü, vatandaşlar dakikalarla kurtuldu
10.01.2024 - 23:31,
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İstanbul'da faciadan dönülen anlar kamerada: Balkon bir anda çöktü, vatandaşlar dakikalarla kurtuldu

Kağıthane'de vatandaşların yürüdüğü sokağa binanın 3. katındaki balkon çöktü

Paramparça olan balkonun altından kalmaktan vatandaşlar dakikalarla kurtuldu

İSTANBUL - Kağıthane'de sabah saatlerinde vatandaşların yürüdüğü sokağa bir binanın 3. katındaki balkon büyük bir gürültüyle çöktü. Balkonun çökme anı kameralara anbean yansırken, vatandaşlar paramparça olan balkonun altından kalmaktan dakikalarla kurtuldu. Evde yaşayan Emrah A., "Uyandığımda balkonun aşağıya çöktüğünü gördüm" dedi.

Olay, saat 09.00 sıralarında Kağıthane Talatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde vatandaşlar sokakta yürüdüğü esnada bir binanın 3. katındaki balkon büyük bir gürültüyle çöktü. Çökme sonucu paramparça olan balkondan oluşan molozlar sokağı kaplarken, vatandaşlar ise dakikalarla kurtuldu. O esnada çöp atan bir kişi ise neye uğradığını şaşırdı. Çökme anının kameralara anbean yansıdığı olayda gürültüyü duyanlar polis ve belediye ekiplerine ihbarda bulundu.

"Uyandığımda balkonun aşağıya çöktüğünü gördüm"

İhbar üzerine gelen belediye ekipleri, sokağı bariyerlerle kapatarak önlem alırken evde de bir süre inceleme yaptı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, vatandaşlar büyük panik yaşadı. Olay esnasında evde olan Emrah A., "Ben evde yatıyordum, sese uyandım. Herhangi bir sarsıntı olmadı. Uyandığımda balkonun aşağıya çöktüğünü gördüm. Baktığımda bütün taşları aşağıda gördüm. Altı boştu, o yüzden yaralanan olmadı. Kenarında bir açılma olduğu için balkonun çöktüğünü düşünüyorum. Olayın ardından ekipler gelerek kontrollerini tamamladı" dedi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da faciadan dönülen anlar kamerada: Balkon bir anda çöktü, vatandaşlar dakikalarla kurtuldu - Son Dakika


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