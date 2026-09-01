İstanbul'da faili meçhul cinayetlerle mücadelede yeni kararlılık: Emniyet Müdürü Yıldız, Asayiş Şube'yi denetledi - Son Dakika
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İstanbul'da faili meçhul cinayetlerle mücadelede yeni kararlılık: Emniyet Müdürü Yıldız, Asayiş Şube'yi denetledi

İstanbul\'da faili meçhul cinayetlerle mücadelede yeni kararlılık: Emniyet Müdürü Yıldız, Asayiş Şube\'yi denetledi
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İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Beşiktaş Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'nü ziyaret ederek kayıp şahıslar ve faili meçhul cinayetlerle ilgili çalışmaları yerinde denetledi. İçişleri ve Adalet Bakanlığı'nın ortak başlattığı mücadelede kararlılık mesajı veren Yıldız, 'Yarına kalır ama yanına kalmaz' ifadesiyle dosyaların kapanmayacağını vurguladı.

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Beşiktaş Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğünü ziyaret etti. Faili meçhul cinayetlerle ilgili konuşan Yıldız, "Milletimizin çok güzel bir ifadesi vardır, yarına kalır ama yanına kalmaz" dedi.

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, kayıp şahıslar ile faili meçhul cinayetler hakkında bilgi almak ve çalışmalar yerinde denetlemek için Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'nü ziyaret etti. İçişleri ve Adalet Bakanlığının ortaklaşa başlattığı faili meçhul ve faili firar suçlarıyla mücadelede İstanbul Emniyeti olarak kararlılıkla çalışmalarını sürdüreceklerini belirten Yıldız, "Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliğimiz, Cinayet Büro Amirliğimiz, Olay Yeri İnceleme ve İstihbarat Şube Müdürlüğümüz ortak akıl ve koordinasyonla çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir. Teknolojinin sunduğu tüm imkanlardan faydalanarak geçmişin izlerini takip ediyoruz. Milletimizin çok güzel bir ifadesi vardır: Yarına kalır ama yanına kalmaz" dedi.

Kaynak: İHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Adalet Bakanlığı, Selami Yıldız, Gayrettepe, İstanbul, Güvenlik, 3. Sayfa, Beşiktaş, Asayiş, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da faili meçhul cinayetlerle mücadelede yeni kararlılık: Emniyet Müdürü Yıldız, Asayiş Şube'yi denetledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da faili meçhul cinayetlerle mücadelede yeni kararlılık: Emniyet Müdürü Yıldız, Asayiş Şube'yi denetledi - Son Dakika
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