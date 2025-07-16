İstanbul\'da Feci Kaza: 1 Ölü

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde İETT otobüsü ile bir otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada araç sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Hadımköy Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 EVT 438 plakalı Toyota marka otomobil ile Deliklikaya-Arnavutköy seferini yapan İETT otobüsü henüz belirlenemeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil sürücüsü İhsan Kayacan (65) araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybeden Kayacan'ın cenazesi Arnavutköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazada İETT otobüsü ve otomobilde ağır maddi hasar meydana geldi. Kazanın ardından Hadımköy Yolu Caddesi uzun süre trafiğe kapalı kaldı. Yol üzerinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Polis ekipleri kaza alanını güvenlik şeridiyle kapatarak inceleme yaptı.

İETT otobüsünün sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla otoparka çekildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL