İstanbul'da FETÖ Propagandasına Operasyon - Son Dakika
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İstanbul'da FETÖ Propagandasına Operasyon

Sosyal medyada FETÖ propagandası yapan 8 kişi İstanbul'da gözaltına alındı.

06.11.2024 09:06
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İstanbul'da düzenlenen operasyonda, sosyal medya üzerinden Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) propagandasını yapan 8 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, sosyal medya üzerinden FETÖ/PDY terör örgütünün propagandasını yaptıkları belirlenen 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Savcılık talimatıyla harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümü sonrası sosyal medyada övücü paylaşımlarda bulunan ve örgütün propagandasını yapan kişilerin yakalanması için operasyon düzenledi. İstanbul'da birçok adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda aranan 8 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Zanlıların polisteki ifade işlemlerinin ilerleyen saatlerde başlayacağı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da FETÖ Propagandasına Operasyon - Son Dakika

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