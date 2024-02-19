İstanbul'da Filistin protestosunda saldırıya uğrayan sanığa hapis cezası talebi - Son Dakika
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İstanbul'da Filistin protestosunda saldırıya uğrayan sanığa hapis cezası talebi

İstanbul\'da Filistin protestosunda saldırıya uğrayan sanığa hapis cezası talebi

İstanbul'da Filistin'de yaşananları protesto etmek için toplanan grupta yer alan ve elinde Kelime-i Tevhid bayrağı bulunan kişiye 'sen tam bir Arap sevicisisin' diyerek saldırdığı iddia edilen sanığın davasında savcılık, 2 ayrı suçtan 4 yıla kadar hapis cezası talep etti.

19.02.2024 10:19
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İstanbul'da Filistin'de yaşananları protesto etmek için toplanan grupta yer alan ve elinde Kelime-i Tevhid bayrağı bulunan kişiye 'sen tam bir Arap sevicisisin' diyerek saldırdığı iddia edilen sanığın davasında mütalaa açıklandı. Savcılık, sanığın 2 ayrı suçtan 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: İstanbul'da Filistin protestosunda saldırıya uğrayan sanığa hapis cezası talebi - Son Dakika
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