İstanbul'da film gibi olay kamerada: Yardım istediği şahıs silahla vurup araçtan attı - Son Dakika
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İstanbul'da film gibi olay kamerada: Yardım istediği şahıs silahla vurup araçtan attı

Kağıthane'de hastaneye kaldırılan ağabeyinin yanına gitmek isteyen genç, yoldan çevirip bindiği araçta tartıştığı şahıs tarafından silahla vuruldu. Bacağından yaralanan genç araçtan indirildikten sonra can havliyle seke seke kaçarken yere yığıldı. Yaşananlar kameralara yansırken, saldırgan polis tarafından yakalandı ancak savcılık tarafından serbest bırakıldı.

19.06.2024 11:23
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- İstanbul'da film gibi olay kamerada: Yardım istediği şahıs silahla vurup araçtan attı

Kağıthane'de hastaneye kaldırılan ağabeyinin yanına gitmek isteyen kişi, yoldan çevirip aracına bindiği şahıslar tarafından vuruldu

Bacağından vurularak araçtan indirilen kişi yere yığıldı

İSTANBUL - Kağıthane'de hastaneye kaldırılan ağabeyinin yanına gitmek isteyen genç, yoldan çevirip bindiği araçta tartıştığı şahıs tarafından silahla vuruldu. Bacağından yaralanan genç araçtan indirildikten sonra can havliyle seke seke kaçarken yere yığıldı. Yaşananlar kameralara yansırken, Çağlayan Suç Araştırma Büro polisi tarafından yakalanan saldırgan savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Kağıthane Talatpaşa Mahallesi'ndeki önceki ay yaşanan olayda, gece saatlerinde semtte dolaşan Alihan Y. (26), ağabeyinin Okmeydanı'nda yaralandığını ve ambulansla hastaneye kaldırdığını haberini aldı. Bunun üzerine genç bir kavşakta panelvan tipi bir araç durdurarak hastaneye gitmek için yardım istedi. Genci aracına alan şahıslar kısa bir sürede seyrettikten sonra genci, silahla bacaklarından vurup dışarıya attı. Can havliyle kaldırımda seke seke yürüyen genç bir süre sonra da yere yığıldı. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.

Hastanedeki ağabeyine giderken vurdular

Olayın ardından ihbar üzerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, bacaklarından yaralı genci yapılan ilk müdahale sonrasında ambulansla Sarıyer Seyrantepe yerleşkesindeki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Ameliyata alınan ve hayati tehlikesi olmayan genç ifadesinde, yolda yürürken yanından geçen siyah bir aracın camından kendisine ateş edildiğini ve yaralandığını, kendisine ateş edeni tanımadığını söyledi.

Çağlayan Suç Araştırma polisi yakaladı

Bunun üzerine çalışma başlatan Çağlayan Polis Merkezi Amirliği Suç Araştırma Büro polisleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemeler sonucunda gencin bindiği aracın kiralık olduğunu ve plakasını tespit eden polis, kiralayan kişinin ise Bedirhan A. olduğunu belirledi. Yapılan çalışmalar sonucunda "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan kaydı olan Bedirhan A. Çağlayan Suç Araştırma Büro polisi tarafından yakalandı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şahıs, ifadesi alınması sonrası "kasten yaralama" suçundan adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan şahıs ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da film gibi olay kamerada: Yardım istediği şahıs silahla vurup araçtan attı - Son Dakika

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