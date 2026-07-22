İstanbul'da kısa süreli etkili olan fırtına hasara yol açtı - Son Dakika
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İstanbul'da kısa süreli etkili olan fırtına hasara yol açtı

İstanbul\'da kısa süreli etkili olan fırtına hasara yol açtı
22.07.2026 20:55  Güncelleme: 20:59
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İstanbul'da kısa süreli etkili olan fırtına, Bakırköy, Ataköy, Küçükçekmece ve Sultangazi'de ağaç devrilmesi, cam kırılması ve araç hasarına yol açtı. Can kaybı yaşanmazken, ekipler hasar giderimi için çalışma başlattı.

İstanbul'da kısa süreli etkili olan fırtına, kentin farklı noktalarında hasara neden oldu. Bakırköy'de ağaç devrilirken, Ataköy'de iş yerlerinin camları kırıldı, Küçükçekmece'de ise ağaç araçların üzerine devrildi.

İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan fırtına, kentin birçok noktasında günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Bakırköy, Ataköy, Sultangazi ve Küçükçekmece'de fırtınanın etkisiyle ağaçlar devrilirken, bazı iş yerlerinde hasar meydana geldi. Bakırköy Şenlikköy Mahallesi Florya Caddesi üzerinde etkili olan fırtına nedeniyle cadde üzerindeki bir ağaç devrildi. Ağacın devrilmesi sırasında bölgede bulunan vatandaşlar güvenli alanlara yöneldi. Devrilen ağaç yolu tamamen trafiğe kapatırken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak yolu araç ve yaya trafiğine kapatırken, Bakırköy Belediyesi ekipleri ağacı kaldırmak için çalışma başlattı. Fırtınanın etkili olduğu Ataköy'de ise şiddetli rüzgar nedeniyle bir iş yerinin camları kırıldı. Çevreye saçılan cam parçaları nedeniyle bölgede güvenlik önlemleri alınırken, iş yerlerinde maddi hasar oluştu.

Küçükçekmece'de de kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaçlar ve inşaat korkulukları araçların üzerine devrildi. Olay yerine sevk edilen ekipler, devrilen ağacın kaldırılması ve yolun güvenli hale getirilmesi için çalışma başlattı. Sultangazi'de ise fırtına nedeniyle bahçedeki ağaç, yola devrilmesi sonucu bir araç hasar aldı.

"Biz son anda kaçtık"

Olay anında cadde üzerinde olan İsmail Tok, "Biz cadde üzerindeydik önce ufak bir rüzgar çıktı, iş yerimizin önündeki yapay palmiyeleri devirdi. Onları kaldırırken şiddetli bir rüzgarla ağaç devrildi. Son anda kaçtık. Bu ağaç çok eski bakımı yapıldı mı bilmiyorum. Bu cadde çok işlek bir cadde, Allah'tan o sırada araç ya da insan geçmiyordu. Olayda yaralanan olmadı" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da kısa süreli etkili olan fırtına hasara yol açtı - Son Dakika

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