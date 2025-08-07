İstanbul'da Fırtına ve Dev Dalgalar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul genelinde etkili olan fırtına ve sağanak yağış, Karadeniz'e kıyısı bulunan Arnavutköy ilçesinde etkisini gösterdi. Karaburun ve Yeniköy sahillerinde oluşan dev dalgalar dalgakıranları aştı.

İstanbul'da dün saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli rüzgar ve yağmurun ardından kuzey kıyılarda denizde tehlikeli görüntüler oluştu. Özellikle Arnavutköy ilçesine bağlı Karaburun ve Yeniköy sahillerinde fırtına ile birlikte denizde dalga boyunun yükseldiği görüldü. Metrelerce yükselen dalgalar, zaman zaman dalgakıranları aşıp limana vurduğu ve limanı dövdüğü görüldü. - İSTANBUL