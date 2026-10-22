İstanbul'da fon soruşturmasında 5 şüpheli daha gözaltına alındı, sayı 31'e ulaştı.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturmasında 5 şüpheli daha gözaltına alındı. Bu gözaltılarla birlikte soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı 31'e yükseldi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında 5 şüpheli daha gözaltına alındı. Böylece gözaltı sayısı 31'e yükseldi.
Kaynak: İHA
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