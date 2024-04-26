İstanbul'da görevli polis memuru motosiklet kazasında şehit oldu - Son Dakika
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İstanbul'da görevli polis memuru motosiklet kazasında şehit oldu

İstanbul\'da görevli polis memuru motosiklet kazasında şehit oldu

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde görevi esnasında motosiklet kazası geçiren polis memuru Emrah Büke, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şehit polis memuru Büke'nin cenazesi, Konya'nın Ereğli ilçesinde düzenlenen törenin ardından defnedildi.

26.04.2024 18:16
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İstanbul'da görevi başındayken motosikletle kaza geçirerek şehit olan polis memuru Emrah Büke, memleketi Konya'nın Ereğli ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde Atatürk Mahallesi Bağ Sokak üzerinde meydana gelen trafik kazasında polis memuru Emrah Büke, görevi esnasında motosikletle virajı alamayarak kaza yaptı. Kazada ağır yaralanan polis memuru olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis memuru Emrah Büke, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Görevi esnasında şehit olan polis memuru Emrah Büke'nin cenazesi düzenlenen törenin ardından uçakla memleketi Konya'ya gönderildi.

Şehidin cenazesi defnedilmek üzere Konya'dan Ereğli ilçesine bağlı Kamışlıkuyu Mahallesine götürüldü. Şehit olan polis memuru Emrah Büke için ikindi namazını müteakip Kamışlıkuyu Mahallesinde cenaze namazı kılındı. Şehit Büke'nin cenazesi namazın ardından Kamışlıkuyu Mezarlığında dualarla defnedildi. Şehit Emrah Büke'nin 4 ay önce göreve başladığı öğrenildi.

Şehidin cenaze namazına ailesi, yakınları, Konya Valisi Vahdettin Özkan, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da görevli polis memuru motosiklet kazasında şehit oldu - Son Dakika


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