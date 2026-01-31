Kuzey Marmara Otoyolu'nda hafriyat kamyonu yan yattı - Son Dakika
3. Sayfa

Kuzey Marmara Otoyolu'nda hafriyat kamyonu yan yattı

Kuzey Marmara Otoyolu\'nda hafriyat kamyonu yan yattı
31.01.2026 14:22  Güncelleme: 14:42
İstanbul Arnavutköy'de Kuzey Marmara Otoyolu'nda kontrolden çıkan hafriyat kamyonu yan yattı, trafiğe kapalı olan şeritler nedeniyle yoğunluk oluştu. Sürücü hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'un Arnavutköy İlçesi'nde Kuzey Marmara Otoyolu'nun Fenertepe gişeleri mevkiinde sürücüsünün kontrolünden çıkan hafriyat kamyonu yan yattı. Kaza nedeniyle otoyolun Ankara ve İstanbul istikametlerinde çok sayıda şerit trafiğe kapatılırken, oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe gişeleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 ZR 7570 plakalı hafriyat kamyonu seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yolun sol şeridine doğru yan yattı. Yan yatan kamyon nedeniyle Ankara istikametinde 4 şeritli otoyolun 3 şeridi tamamen trafiğe kapandı. Kamyondan yola saçılan hafriyat toprağı sebebiyle İstanbul istikametinde de 2 şerit kullanıma kapatıldı. Olayın ardından bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan kamyon sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri otoyol üzerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, karayolları ve belediye ekipleri yola dökülen hafriyatın temizlenmesi ve kamyonun bulunduğu yerden kaldırılması için çalışma başlattı. Kamyonun vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından yolun kademeli olarak trafiğe açılması bekleniyor.

Öte yandan, devrilen hafriyat kamyonu ve oluşan trafik havadan görüntülendi. - İSTANBUL

3. Sayfa, İstanbul, Güvenlik, Ulaşım, Kaza

Son Dakika 3. Sayfa Kuzey Marmara Otoyolu'nda hafriyat kamyonu yan yattı - Son Dakika

SON DAKİKA: Kuzey Marmara Otoyolu'nda hafriyat kamyonu yan yattı - Son Dakika
