İstanbul\'da Hayasızca Hareket Suçlaması

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Bu kez de basına sataştı

Bonkör Musk! Her gün bir kişiye 1 milyon dolar verecek

Beşiktaş'taki bir gece kulübünde çekilen görüntülerde haklarında hayasızca hareketler suçundan soruşturma başlatılan Dilan Polat ve Sıla Doğu nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Tahliye partisi veren ve sahnede dudak dudağa öpüşen Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu, başlatılan soruşturma kapsamında yapılan incelemelerin ardından gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında basın yayın organlarında çıkan haberler, sosyal medya platformlarındaki videolar incelendi. Polat ve Doğu kardeşler hakkında TCK'nın 225. maddesinde düzenlenen 'Hayasızca hareketler' suçundan re'sen soruşturma başlatıldı. Dilan Polat ve Sıla Doğu ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

ADLİ KONTROL TEDBİRİ TALEP EDİLDİ

İstanbul'da bir eğlence mekanındaki hareketleri nedeniyle haklarında 'hayasızca hareketler' suçundan re'sen başlatılan soruşturma çerçevesinde adliyeye sevk edilen Dilan Polat ve Sıla Doğu, 'imza atma' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.