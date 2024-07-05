İstanbul'da helikopter destekli huzur uygulaması - Son Dakika
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İstanbul'da helikopter destekli huzur uygulaması

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde helikopter destekli 'Huzur' uygulaması gerçekleştirdi. Taksim'de gerçekleştirilen uygulamada, üzerine haciz olduğu öğrenilen lüks cip bağlanarak emniyetin otoparkına çekildi.

05.07.2024 22:28
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İstanbul'da helikopter destekli huzur uygulaması

İSTANBUL - İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde helikopter destekli 'Huzur' uygulaması gerçekleştirdi. Taksim'de gerçekleştirilen uygulamada, üzerine haciz olduğu öğrenilen lüks cip bağlanarak emniyetin otoparkına çekildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde helikopter destekli " Huzur Uygulaması" gerçekleştirdi. Beyoğlu Taksim Meydanı'nda gerçekleştirilen uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık ve Narkotik Suçlarla Mücadele şubelerine bağlı polisler ekipleri katıldı. Taksim Meydanı'nda yapılan denetimde trafik ekipleri, şüpheli araçları durdurarak sürücü ve araçların belgelerini inceledi. Asayiş ekipleri de araçları kontrol ederek, sürücü ve yolcuların üst aramasını yaptı. Narkotik köpeği araçları didik aradı. Taksim'de yapılan denetimde durdurulan lüks cip, plaka sorgusu ve evrak inceleme sırasında üzerine haciz olduğu ortaya çıkan lüks cip bağlanarak emniyetin otoparkına çekildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da helikopter destekli huzur uygulaması - Son Dakika

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