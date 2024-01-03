 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İstanbul'da Helikopter Destekli Huzur Uygulaması Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'da Helikopter Destekli Huzur Uygulaması Yapıldı

İstanbul genelinde helikopter destekli olarak gerçekleştirilen huzur uygulamasında araçlar didik didik arandı. Bagajlarda bulunan valiz ve çantalar da narkotik köpeği Kobe yardımıyla kontrol edildi. Uygulamaya çok sayıda polis ekibi destek verdi ve uygulamanın il genelinde saat 22.00'ye kadar süreceği bildirildi.

İstanbul\'da Helikopter Destekli Huzur Uygulaması Yapıldı
03.01.2024 - 21:43,
Abone Ol

İstanbul'da helikopter destekli yapılan huzur uygulamasında araçlar didik didik arandı. Bagajlarda bulunan valiz ve çantalar da narkotik köpeği "Kobe" yardımıyla kontrol edildi.

İstanbul genelinde bir çok noktada helikopter destekli 'huzur' uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya narkotik suçlarla mücadele, mali suçlarla mücadele, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, özel harekat, çevik kuvvet, deniz liman şube ve trafik ekiplerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis ekibi destek verdi.

Taksim'de yapılan denetimlerde, şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapıldı, araçlar didik didik arandı. Bagajlarda bulunan valiz ve çantalar da narkotik köpeği Kobe yardımıyla kontrol edildi. Uygulamanın il genelinde saat 22.00'ye kadar süreceği bildirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Narkotik, İstanbul, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da Helikopter Destekli Huzur Uygulaması Yapıldı - Son Dakika


21:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reisi ile görüştü: Türkiye terörle mücadelede İran'ın yanında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reisi ile görüştü: Türkiye terörle mücadelede İran'ın yanında
21:31
Murat Sancak yıldız futbolcusu M'Baye Niang'ı sosyal medyadan transfer listesine koydu Murat Sancak yıldız futbolcusu M'Baye Niang'ı sosyal medyadan transfer listesine koydu
21:05
Fransa'nın kuzeyindeki 50 kasaba ve kenti sel vurdu Fransa'nın kuzeyindeki 50 kasaba ve kenti sel vurdu
21:01
Özel: Yargıtay'ın Can Atalay kararına karşı anayasayı savunmayı ısrarla sürdüreceğiz Özel: Yargıtay'ın Can Atalay kararına karşı anayasayı savunmayı ısrarla sürdüreceğiz
20:27
Köpeğe baltayla işkence eden şahıs gözaltında Köpeğe baltayla işkence eden şahıs gözaltında
19:58
Mete Kalkavan'ın hakemliği bırakması akıllara Trabzonspor Başkanı Doğan'ın sözlerini getirdi Mete Kalkavan'ın hakemliği bırakması akıllara Trabzonspor Başkanı Doğan'ın sözlerini getirdi
19:56
Tekirdağ'da genç, karavanında ölü bulundu Tekirdağ'da genç, karavanında ölü bulundu
19:50
İran'dan bombalı saldırılar sonrası ilk açıklama İran'dan bombalı saldırılar sonrası ilk açıklama

Son Dakika
21:51 Erdoğan, İran'daki terör saldırısı sonrası Cumhurbaşkanı Reisi'ye başsağlığı dileklerini iletti
21:31 Murat Sancak yıldız futbolcusu M'Baye Niang'ı sosyal medyadan transfer listesine koydu
21:05 Fransa'nın kuzeyindeki 50 kasaba ve kenti sel vurdu
21:01 Özel: Yargıtay'ın Can Atalay kararına karşı anayasayı savunmayı ısrarla sürdüreceğiz
20:27 Köpeğe baltayla işkence eden şahıs gözaltında
19:58 Mete Kalkavan'ın hakemliği bırakması akıllara Trabzonspor Başkanı Doğan'ın sözlerini getirdi
19:56 Tekirdağ'da genç, karavanında ölü bulundu
19:50 İran'dan bombalı saldırılar sonrası ilk açıklama
19:24 Mete Kalkavan kendi isteğiyle hakemliği bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2024 22:21:28. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da Helikopter Destekli Huzur Uygulaması Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement