İstanbul'da Huzur Uygulaması: Araçlar Didik Didik Arandı - Son Dakika
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İstanbul'da Huzur Uygulaması: Araçlar Didik Didik Arandı

İstanbul\'da Huzur Uygulaması: Araçlar Didik Didik Arandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde gerçekleştirilen huzur uygulaması kapsamında araçlar didik didik arandı ve sürücülerin belgeleri kontrol edildi. Denetimlere Asayiş Şube Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, Deniz Limanı Şube ve Özel Harekat ekipleri de katıldı. Uygulamalar sırasında narkotik köpeği de araçlardaki aramalara yardımcı oldu.

28.02.2024 21:46
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, il genelinde huzur uygulaması gerçekleştirildi. Yapılan uygulamalar sırasında araçlar didik didik aranırken, sürücülerin de belgeleri kontrol edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde huzur uygulaması gerçekleştirildi. Denetimlere Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, Deniz Limanı Şube ekiplerinin yanı sıra Özel Harekat ekipleri de katıldı. Fatih, Beyoğlu ve Kadıköy başta olmak üzere il genelinde yapılan denetimlerde araçlar durdurularak sürücülerin belgeleri kontrol edildi. Uygulamalar sırasında narkotik köpeği de araçlardaki aramaya yardımcı oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Güvenlik, Trafik, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da Huzur Uygulaması: Araçlar Didik Didik Arandı - Son Dakika

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