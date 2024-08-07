İstanbul'da İETT otobüsünden alevler yükseldi - Son Dakika
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İstanbul'da İETT otobüsünden alevler yükseldi

İstanbul\'da İETT otobüsünden alevler yükseldi

İstanbul Bahçeşehir'de seyir halindeki İETT otobüsünün motor kısmında çıkan yangın sonucunda yolcular hızlıca tahliye edildi ve yangın kısa sürede söndürüldü.

07.08.2024 21:12
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İstanbul'da İETT otobüsünden alevler yükseldi

Yolcular hızlıca tahliye edilirken, yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü

İSTANBUL - İstanbul Bahçeşehir'de seyir halindeki İETT obüsünün motor kısmında yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği otobüsteki yolcular hızla tahliye edilirken, yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, saat 18.30 sıralarında Süzer Bulvarı istikametinde seyir halinde olan 142B hatlı İETT otobüsünün motor kısmında yangın çıktı. Otobüsten dumanların yükseldiğini gören şoför aracı yol kenarına çekti. Yolcular hızlıca araçtan tahliye edildi. Bu sırada şoför ve bir vatandaş yangın tüpüyle alevlere müdahale etti. Ortalık dumanla kaplanırken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekibi yangın söndürürken olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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