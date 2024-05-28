İstanbul'da İHA Destekli Operasyonda 6 Milyon Lira Değerinde Kaçak Tütün Ele Geçirildi - Son Dakika
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İstanbul'da İHA Destekli Operasyonda 6 Milyon Lira Değerinde Kaçak Tütün Ele Geçirildi

İstanbul\'da İHA Destekli Operasyonda 6 Milyon Lira Değerinde Kaçak Tütün Ele Geçirildi

İstanbul'da gerçekleştirilen İHA destekli operasyonda, bir tıra düzenlenen baskında piyasa değeri 6 milyon lira olan kaçak tütün ele geçirildi. Operasyon sırasında polisin radarına akaryakıt kaçakçıları da takılınca toplam 8 şüpheli yakalandı ve 18 bin litre kaçak akaryakıta el konuldu.

28.05.2024 10:09
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İstanbul'da bir tıra düzenlenen İHA destekli operasyonda, piyasa değeri 6 milyon lira olan kaçak tütün ele geçirildi. Operasyon sırasında polisin radarına akaryakıt kaçakçıları da takılınca toplam 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı, 18 bin litre kaçak akaryakıta el konuldu.

Edinilen bilgiye göre bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, kente bir tırla kaçak sarma tütün getirileceği ve Bağcılar'da bir ticaret merkezine indirileceği istihbaratına ulaştı. Tütünlerin, ticaret merkezine tır vasıtasıyla ulaştırıldıktan sonra burada dağıtımının yapılarak satışının gerçekleştirileceği bilgisini elde eden polis, operasyon için düğmeye bastı.

Bunun üzerine ekipler, söz konusu tırın plakasını belirleyerek bazı noktalarda havadan drone ve karadan devriye ekipleri ile önlem aldı. Kaçakçılık polisi, tespit ettiği tırı ticaret merkezi girişinde durdurularak çay tütün köpeği ile operasyon gerçekleştirdi. Tırda hassas burunlu dedektör köpekle arama başlatan ve aracın dorsesini açan ekipler, kolilerle karşılaştı. Kolileri açan polis, 6 milyon lira değerinde yüklü miktarda sarma tütün ele geçirdi. Operasyon devam ederken olay yerinde polisin radarına akaryakıt kaçakçıları takıldı.

Operasyon içinde operasyon

Sigara tütünü taşıyan aracın dron ve ekipler tarafından takibi yapıldığı esnada başka bir tıra kaçak akaryakıt yüklendiği tespit edildi. Polis ekiplerince operasyon yerinin 50 metre ötesinde gerçekleştirilen akaryakıt sevkiyatı yapılan tırda yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 750 bin lirayı bulan 18 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Aynı anda her iki operasyonda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Kaçak akaryakıt ve tütün ürünlerine el konulurken, gözaltına alınan 8 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Polise ifade veren kaçakçıların 5'i emniyetteki işlemlerinin ardından savcının talimatıyla serbest bırakıldı, adli makamlara sevk edilen diğer 3 şüpheli ise sevk edildikleri mahkemece adli kontrol hükümleri uyarınca serbest bırakıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Operasyon, İstanbul, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da İHA Destekli Operasyonda 6 Milyon Lira Değerinde Kaçak Tütün Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da İHA Destekli Operasyonda 6 Milyon Lira Değerinde Kaçak Tütün Ele Geçirildi - Son Dakika
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