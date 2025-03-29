İstanbul'da izinsiz gösteri düzenleyen 38 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli slogan atan ve izinsiz gösteri düzenleyen 38 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

İstanbul'da 24 Mart'ta Saraçhane'de düzenlenen izinsiz gösterilerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren sloganlar atan 16 şahıs ve onlarla birlikte hareket ettiği tespit edilen 33 şahıs gözaltına alınmıştı.

İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen 16 kişi 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve '2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanuna Muhalefet' suçlarından tutuklandı. Öte yandan birlikte hareket ettikleri tespit edilen 22 şahıs ise '2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanuna Muhalefet' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. 11 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - İSTANBUL