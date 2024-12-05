İstanbul'da Kaçak Alkol Operasyonu

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Sultangazi ve Fatih'te kaçak ve sahte alkol operasyonu: 1 gözaltı

İSTANBUL - İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Sultangazi ve Fatih'te düzenlenen operasyonda satışa hazır 516 sahte içki ve çok sayıda üretim malzemesi ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Sultangazi ve Fatih'te bulunan iki adrese sahte ve kaçak alkol üretimine ilişkin operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda, Sultangazi'de sahte alkol üretimi yapılan adreste 215 adet satışa hazır alkol, 50 litre şişelenmeye hazır sahte alkol ve üretimde kullanılan malzemeler ele geçirildi. Fatih'teki adreste ise, tekel bayi deposunda satışa hazır 301 adet kaçak alkol şişesi bulundu.

Operasyon sonucunda, Fatih'te bulunan tekel bayisinin sahibi gözaltına alınırken, Sultangazi'deki adreste bulunan şüpheli veya şüpheliler olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Ekiplerin kaçan şüphelileri arama çalışmaları devam ediyor.

Gerçekleştirilen iki operasyonda toplamda 516 adet satışa hazır kaçak ve sahte alkol şişesi ele geçirildi.