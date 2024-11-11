İstanbul'da Kaçakçılık Operasyonu - Son Dakika
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İstanbul'da Kaçakçılık Operasyonu

İstanbul'da düzenlenen operasyonda 30 milyon lira değerinde kaçak dekoratif ürünler ele geçirildi.

11.11.2024 11:28
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İstanbul'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, piyasa değeri yaklaşık 30 milyon lirayı bulan bin 166 parça dekoratif ürün ele geçirildi, olayla ilgili 2 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince suç organizasyonlarının deşifre edilerek kaçakçılık suçlarının önlenmesi ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi. Yürütülen soruşturma çerçevesinde yapılan araştırmalarda, bazı kaçakçılarca dünyaca ünlü markalara ait dekoratif ürünlerin ülkeye kaçak yollarla getirildiği ve satışının yapılmak istendiği tespit edildi. Yapılan tespitlerin ardından İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde söz konusu ürünlerin saklandığı ev-ofis olarak kullanılan adrese geçtiğimiz Çarşamba günü operasyon düzenlendi. Baskında 2 şüphelinin yakalandığı belirtildi. Adreste yapılan aramalarda ise piyasa değeri yaklaşık 30 milyon lirayı bulan bin 166 adet dekoratif ürün ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ile 2 şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulanarak salıverildi. Öte yandan operasyonlarda ele geçirilen dekoratif malzemeler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da Kaçakçılık Operasyonu - Son Dakika

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