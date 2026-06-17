İstanbul'da Kaçırılan Genç Kızın Şüphelisi Sakarya'da Yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da Kaçırılan Genç Kızın Şüphelisi Sakarya'da Yakalandı

İstanbul\'da Kaçırılan Genç Kızın Şüphelisi Sakarya\'da Yakalandı
17.06.2026 16:13
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Genç kızı kaçırdığı iddia edilen şahıs, Sakarya'nın Karasu ilçesinde gözaltına alındı.

İstanbul'da bir genç kızı kaçırdığı iddia edilen şahıs, kıza ait olduğu öne sürülen araçla Sakarya'nın Karasu ilçesinde yakalandı. Gözaltına alınan şahsın yakalanma anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'da genç bir kızı kaçırdığı iddia edilen şahsın kıza ait olduğu öne sürülen araçla yola çıktığı bilgisi üzerine güvenlik güçleri harekete geçti. Genç kızdan haber alınamaması üzerine başlatılan çalışmalarda şüphelinin Kocaali ilçesi üzerinden Karasu'ya giriş yaptığı tespit edildi. Şüpheli Karasu ilçe sınırlarına girdiği sırada Plaka Tanıma Sistemi'nden (PTS) gelen bilgi üzerine Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri alarma geçti. Aracı takibe alan ekipler, şüpheliyi durdurmak istedi. İddiaya göre 'dur' ihtarına uymayan şahıs kaçmaya başlayınca kovalamaca yaşandı. Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile İstanbul'dan gelen polis ekiplerinin koordineli çalışması neticesinde şüphelinin kullandığı araç, ilçe merkezinde durduruldu. Operasyonda şüpheli gözaltına alınırken, genç kıza ait olduğu belirtilen araç ise çekici yardımıyla otoparka çekildi. Şahsın gözaltına alındığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, İstanbul, Sakarya, Karasu, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da Kaçırılan Genç Kızın Şüphelisi Sakarya'da Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da Kaçırılan Genç Kızın Şüphelisi Sakarya'da Yakalandı - Son Dakika
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