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İstanbul'da Kamu Yollarının Usulsüz Kapatılması Protesto Edildi

19.06.2025 14:41
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İstanbul Arnavutköy'de ASKOOP sanayi sitesi yönetiminin kamuya ait yolları beton bloklarla kapatması mahalle sakinlerinin tepkisini çekti. İki muhtar, durumun yarattığı mağduriyetleri dile getirerek yetkililerden çözüm talep etti.

Mahalle sınırındaki kamu yolları beton bloklarla trafiğe kapatıldı

ASKOOP yönetiminden yol kapatma krizi

İSTANBUL - İstanbul Arnavutköy'de yer alan ASKOOP sanayi sitesi yönetimi, iddiaya göre kamuya ait yolları usulsüz bir şekilde beton bloklarla kapatarak vatandaş ve araç girişini engelledi. Girişlere turnike ve güvenlik görevlisi yerleştirilen noktalarda mahalle sakinleri büyük mağduriyet yaşarken, iki mahalle muhtarı duruma sert tepki gösterdi.

Arnavutköy ilçesinde bulunan Ömerli ve Deliklikaya Mahallelerinin sınırında yer alan ASKOOP sanayi sitesi yönetiminin kendilerine ait olmayan yolları trafiğe kapatarak bölge halkının kullanımına engel olduğu öne sürüldü. Özellikle işine, evine veya sanayi sitesine ulaşmak isteyen vatandaşların alternatif yol bulmakta zorlandığı öğrenildi. Beton bloklarla kapatılan yollar dron havadan görüntülendi.

Arnavutköy Belediyesi tarafından konuyla alakalı; ASKOOP sanayi sitesi yönetimine konuya ilişkin resmi yazı gönderildiği, kapatılan yolların kaldırılması için belirli bir süre tanındığı belirtildi. Süre sonunda beton blokların kaldırılmaması halinde yasal işlemlerin başlatılacağı ifade edildi.

"Arnavutköy'e ulaşımımız yaklaşık 20 dakika kadar kısalmış olacak"

Yaşanılan durumla alakalı konuşan Ömerli Mahalle Muhtarı Dursun Gökçekli, "Buradaki ana problemimiz hemen arkamızda bulunan sanayi sitesinin buradan gelen yolun devamını açmamış olması. Hemen ileride Arnavutköy Belediyesi'nin yaptığı cadde var ASKOOP sanayi sitesi bu yolu açmış olsa mahalle içerisine giren kamyon ve tır problemi çözülmüş olacak. Arnavutköy'e ulaşımımız yaklaşık 20 dakika kadar kısalmış olacak. Burasının özel mülk olduğunu söylüyorlar ama burası özel mülk değil. 113 dönüm mera alanı var burada, hayvan otlatmaya gitsen gidemiyorsun piknik yapmak istesen yapamıyorsun. Bu duruma yetkililerin çözüm bulmasını istiyoruz. Yönetimle görüşüyoruz burayı açacağız diyorlar ama ben 18 ay oldu göreve geleli ama hiç bir hareket yok su anda. Kesinlikle usule uygun değil, uygun olmuş olsa biz mücadelesini vermeyiz" Şeklinde konuştu.

"9 bin mahalleli olarak bu çileyi çekmek zorunda değiliz"

Öte yandan Deliklikaya Mahallesi Muhtarı olan Mustafa Borçlanmış ise, "Bizim burada 5 okulumuz var gelen tır ve kamyonlar mahalle içini kullanıyor. Halkımız bu konudan dolayı çok müzdarip ivedi bir şekilde Arnavutköy Belediyemizin yaptığı bu yolun açılmasını talep ediyoruz. Tüm sanayi siteleri açık ancak sadece buranın yolları kapalı. Defalarca kez İBB'ye dilekçi yazdık Hakkı İleri Caddesi'nin açılmasıyla alakalı burayı da kapatmışlar bitmiş olan yol açılmıyor. İnsanlar burada eziyet çekiyor günlük 1 milyon işçi ağırlanıyor burada biz 9 bin mahalleli olarak bu çileyi çekmek zorunda değiliz." İfadelerini kullandı.

(BT-ZA-BA-Y)

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da Kamu Yollarının Usulsüz Kapatılması Protesto Edildi - Son Dakika

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