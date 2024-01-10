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İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor

İstanbul Beylikdüzü'nde yeniden başlayan kar yağışı zaman zaman etkisini artırarak devam ediyor. Trafikte herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

İstanbul\'da kar yağışı etkili oluyor
10.01.2024 - 12:14,
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İstanbul'da kar etkili oluyor

İSTANBUL - İstanbul Beylikdüzü'nde yeniden başlayan kar yağışı zaman zaman etkisini artırarak devam ediyor.

Meteoroloji tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'un yüksek kesimlerinde dün başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Beylikdüzü'nde yeniden başlayan kar yağışı zaman zaman etkisini artırarak devam ediyor. Sulu şekilde yağan kar yağışında trafikte her hangi bir olumsuzluk yaşatmadı.

Kaynak: İHA
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