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İstanbul'da kepçenin vurduğu duvar yerle bir oldu - Son Dakika
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İstanbul'da kepçenin vurduğu duvar yerle bir oldu

Kağıthane'de bir inşaat alanında çalışma yapan kepçenin duvarı yıkarak yerle bir etmesi sonucu, yıkılan duvar yan binanın daire camını ve korkuluklarını kırdı. Olay anı kameralara yansırken, zabıta ekipleri maddi hasarla atlatılan olayla ilgili çalışma başlattı.

İstanbul\'da kepçenin vurduğu duvar yerle bir oldu
21.01.2024 - 20:03,
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İstanbul'da korku dolu anlar kamerada: Kepçenin vurduğu duvar yerle bir oldu

Kağıthane'de bir inşaat alanında çalışma yapan kepçenin duvarı yıkarak yerle bir etti

Yıkılan duvar yan binanın daire camını ve korkuluklarını kırarken, zabıta çalışma başlattı

İSTANBUL - Kağıthane'de bir inşaat alanında çalışma yapan kepçen, duvarı yıkarak yerle bir etti. Yıkılan duvar yan binanın zemin kattaki dairesinin camını ve korkuluklarını kırdı. Olay anı kameralara anbean yansırken, zabıta ekipleri maddi hasarla atlatılan olayla ilgili çalışma başlattı.

Olay, geçtiğimiz hafta Cumartesi günü saat 11.00 sıralarında Kağıthane Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre semtteki bir alanda bulunan inşaatta çalışma yapan kepçe, duvara vurdu. Paramparça olan duvar, büyük bir gürültüyle çöktü. Çökme anı kameralara yansırken, olay sonucu ölen ya da yaralanan olmadı. Ancak yıkılan duvar yan binadaki dairenin camını ve korkuluklarını kırdı. Olayın ardından ihbar üzerine olay yerime zabıta ekibi sevk edildi. İnceleme yapan zabıta ekipleri olayla ilgili tutanak tuttu. Yerle bir olan duvarla ilgili inşaat yetkililerinin yaklaşık 10 gündür herhangi bir çalışma yapmadıkları ve riskin devam ettiği öğrenildi. Binada yaşayan vatandaşlar duvarın tekrardan inşa edilerek önlem alınmasını istiyor.

Kaynak: İHA
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