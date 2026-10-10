İstanbul'da Koşuyolu Yüksek İhtisas Hastanesi'nde yangın çıktı, hastalar tahliye ediliyor

İstanbul'da Koşuyolu Yüksek İhtisas Hastanesi'nde yangın çıktı, hastalar tahliye ediliyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'da Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın çıktı. Yangın nedeniyle Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bulunan hastalar tahliye ediliyor.
İstanbul'da Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın çıktı. Hastalar tahliye ediliyor.
Kaynak: İHA
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