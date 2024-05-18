Koyun kırarken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti - Son Dakika
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Koyun kırarken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

Koyun kırarken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

İstanbul Silivri'de Zülküf Vardar adlı kişi, koyun kırarken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Vardar'ın cansız bedeniyle karşılaştı.

18.05.2024 13:59  Güncelleme: 14:32
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Silivri Sayalar köyünde Zülküf Vardar koyun kırkarken elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.

Sayalar köyünde hayvancılık yapan, komşu köye koyun kırkmak için giden bir çocuk babası Zülküf Vardar (58), kırkmaya çalıştığı koyunun hareket etmesi sonrası, kırkma makinesinin göğsüne çarpmasıyla birlikte elektrik akımına kapıldı. Gittiği çiftliğin sahibini durumu fark etmesinin ardından makinenin elektrik bağlantısını kesmesine rağmen Vardar'ın hazin sonunun önüne geçilemedi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Vardar'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Vardar'ın vefat ettiğinin tespit edilmesinin ardından olay yerine jandarma ekipleri geldi.

İstanbul'da Koyun Kırarken Elektrik Akımına Kapılan Kişi Hayatını Kaybetti
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Koyun kırarken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Ender Kervancıoğlu: Haberleri yazanlar yazım yanlışlarına devam ediyorlar. Ne yazıkki okuyucu için en gerekli olan yerde yani haberin başlığında bile yazım yanlışları yapılıyor. Haberin içeriği anlaşılamıyor. Koyun kırmak ne demek diye habere tıkladım baktım haberin içerinde yine kırmak diye yazılmış. Metnin ilerleyen yerlerinde düzeltilmiş. 46 1 Yanıtla
    Cihan Ramazan: Ben de TDK’ya bakacaktım koyun kirmak ne demek diye. Kırkmak yani tıraş etmek diye yaşamamışlar. 0 2 Ahmet Kurtoglu: cihan ramazan sende yanlış yazdın 2 0
  • Sabri İnce: "Koyun kırarken" Bu nasıl başlık ,biraz dikkat edin. 19 1 Yanıtla
    Yavuz null: tek derdin o mu kaldı boş insan 8 27
  • Ali null: Allah rahmet eylesin adam ekmeginin peşinde ölmüş 8 0 Yanıtla
  • mukremin Akcer: metnin içerinde değil içeriğinde olacak 3 4 Yanıtla
    Ender Kervancıoğlu: O acele yazdığımdan eksik çıkmış. Ayrıca yazıkki derken ki ayrı yazılır. Aceleyle ayırmadım. Ayrıca birkaç virgül atladım. Ben haberci değilim.Mesleki bir durum taşımıyorum. Kamuoyuna karşı sorumluluk taşımıyorum.Özenmesem de olur. Kontrol etmesem de olur. 4 5 ali öztürk: Bu arakadaş sade bir vatandaş olarak yorum yazıyor ve tabii yazdığınınokumadsn gönderiyor, bu kişi yanlış da yazsa sorun olmaz. Ama bir haber uygulamasının daha profesyonel olması gerekir, ikisi kıyaslanamaz... 3 1
  • Mustafa Doğan: Kadermi ihmal mi tedbirsizlik mi ...Allah rahmet eylesin 3 0 Yanıtla
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