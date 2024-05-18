Koyun kırarken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

Ender Kervancıoğlu:

Haberleri yazanlar yazım yanlışlarına devam ediyorlar. Ne yazıkki okuyucu için en gerekli olan yerde yani haberin başlığında bile yazım yanlışları yapılıyor. Haberin içeriği anlaşılamıyor. Koyun kırmak ne demek diye habere tıkladım baktım haberin içerinde yine kırmak diye yazılmış. Metnin ilerleyen yerlerinde düzeltilmiş.

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Cihan Ramazan: Ben de TDK’ya bakacaktım koyun kirmak ne demek diye. Kırkmak yani tıraş etmek diye yaşamamışlar. 0 2