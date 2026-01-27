Eyüpsultan'da İBB'ye ait darp ve istismar iddiaları bulunan kreşte olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Eyüpsultan'da İBB'ye ait darp ve istismar iddiaları bulunan kreşte olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı

Eyüpsultan\'da İBB\'ye ait darp ve istismar iddiaları bulunan kreşte olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı
27.01.2026 00:36  Güncelleme: 00:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eyüpsultan'daki İBB'ye bağlı kreşte çocukların darp ve istismara uğradığı iddialarına ilişkin soruşturma sürerken, olay yeri inceleme ekipleri kreşte çalışma yaptı. 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Eyüpsultan'da, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı kreşte çocukların darp ve istismara uğradığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma devam ederken, gece saatlerinde olay yeri inceleme ekipleri tarafından kreşte çalışma yapıldı.

İstanbul Eyüpsultan ilçesi Güzeltepe Mahallesi'nde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı 'Yuvamız İstanbul' isimli kreşte çocukların darp ve istismar edildiği iddialarına ilişkin İstanbul Valiliğince soruşturma açılmıştı. Söz konusu kreşte olay yeri inceleme ekipleri tarafından çalışma yapıldı.

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB'ye bağlı Eyüpsultan'da faaliyet gösteren kreşte çocuklara darp ve istismar iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada, 4 şüphelinin mevcutlu olarak adliyeye getirilmesi talimatı verilmiş, savcılık ifadesinin ardından spor hocası olan bir şüpheli tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Öğretmen olan 3 şüpheli ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle hakimliğe gönderilmişti. Sulh ceza hakimliği, bir şüphelinin çocuğa karşı "cinsel saldırı" suçundan tutuklanmasına karar vermişti. Diğer 3 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Eyüpsultan, İnceleme, 3. Sayfa, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eyüpsultan'da İBB'ye ait darp ve istismar iddiaları bulunan kreşte olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki genç kızı hayattan kopardı İşte ilk ifadesi İki genç kızı hayattan kopardı! İşte ilk ifadesi
Baba ve üvey oğlunun kavgası ölümle bitti Baba ve üvey oğlunun kavgası ölümle bitti
Jandarma ve Sahil Güvenlik, 3 bin 635 subay-astsubay alacak Jandarma ve Sahil Güvenlik, 3 bin 635 subay-astsubay alacak
359 kişiyi taşıyan feribot teknik arıza sebebiyle battı 359 kişiyi taşıyan feribot teknik arıza sebebiyle battı
Çin’de nükleer deprem Ülkenin en kıdemli generali sırları ABD’ye vermiş Çin'de nükleer deprem! Ülkenin en kıdemli generali sırları ABD'ye vermiş
Polise küfür edip “Hadi bulun beni“ diyen kadın gözaltına alındı Polise küfür edip "Hadi bulun beni" diyen kadın gözaltına alındı

00:06
Trump: İran’ın yanında büyük bir donanmamız var, anlaşma yapmak istiyorlar
Trump: İran'ın yanında büyük bir donanmamız var, anlaşma yapmak istiyorlar
23:04
Sergen Yalçın’ın büyük hayal kırıklığı: Onun sıkıntısını çektik
Sergen Yalçın'ın büyük hayal kırıklığı: Onun sıkıntısını çektik
22:50
Gazeteci Sedef Kabaş gözaltına alındı
Gazeteci Sedef Kabaş gözaltına alındı
22:26
Suriye’de devrim niteliğinde “Kürtçe“ eğitim kararı
Suriye'de devrim niteliğinde "Kürtçe" eğitim kararı
21:34
New York’ta dondurucu soğuklar Hudson Nehri’ni kısmen dondurdu
New York'ta dondurucu soğuklar Hudson Nehri'ni kısmen dondurdu
20:53
NATO Genel Sekreteri Rutte’den Avrupa’ya uyarı: ABD olmadan savunma hayal
NATO Genel Sekreteri Rutte'den Avrupa'ya uyarı: ABD olmadan savunma hayal
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2026 02:16:49. #7.11#
SON DAKİKA: Eyüpsultan'da İBB'ye ait darp ve istismar iddiaları bulunan kreşte olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.