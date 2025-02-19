İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu'nda kar lapa lapa yağmaya başladı. O otoyol beyaza bürünmeye başladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı başladı. Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir mevkiinde lapa lapa kar yağmaya başladı. Otoyol beyaza bürünmeye başladı. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda Kar Yağışı Başladı - Son Dakika
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