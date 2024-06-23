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İstanbul'da maden sahasında akıl almaz kaza: Sonu olmayan yolda şarampole uçtular

Eyüpsultan'daki maden sahasına araçla giren iki kişi yol bitince şarampole uçtu

İtfaiye tarafından kurtarılan yaralı iki kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı

İSTANBUL - Eyüpsultan'daki maden sahasına araçla sonu olmayan bir yola giren iki kişi yol bitince şarampole uçtu. Akıl almaz kaza sonrada itfaiye tarafından kurtarılan yaralı iki kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, geçtiğimiz hafta Pazartesi günü saat 12.00 sıralarında Eyüpsultan Pirinççi Mahallesi'ndeki özel bir firmaya ait maden sahasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre öğle saatlerinde maden sahasına 34 GFT 849 plakalı pikap tarzı araçla gelen Ömer Faruk Yıldırım ve Şahin Özyapı, maden sahasında sonu olmayan olan bir yola girdi. Bir süre araçla ilerleyen sürücü ardından yoldan aşağıya şarampole uçtu.

Sonu olmayan bir yola girdiler

Kaza sonucu sürücü ve yanındaki yaralanırken, madendeki işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, itfaiye tarafından kurtarılan yaralıları yaptıkları ilk müdahale sonrasında ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. İtfaiye ekibi ise çevrede önlem aldı. Akıl almaz kazayla ilgili jandarma ekipleri inceleme yapıp tutanak tuttu.