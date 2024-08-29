İstanbul\'da Metrobüs Kazasında 1 Kişi Hayatını Kaybetti

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İstanbul Valiliği, Küçükçekmece'de yaşanan metrobüs kazasında 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 2'si ağır 38 kişinin yaralandığını açıkladı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "08.48'de Küçükçekmece Sefaköy Evlendirme dairesi bölgesinde iki metrobüsün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetmiş, 2'si ağır 38 kişi de yaralanmıştır. Olayın hemen ardından bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edilmiş olup, yaralanan vatandaşlarımız çevredeki hastanelere sevk edilmiştir. Olayla ilgili soruşturma açılmıştır. Ölen vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL