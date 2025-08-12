İstanbul'da Metroda Gizli Fotoğraf Çeken Şahıs Gözaltına Alındı - Son Dakika
İstanbul'da Metroda Gizli Fotoğraf Çeken Şahıs Gözaltına Alındı

İstanbul'da Metroda Gizli Fotoğraf Çeken Şahıs Gözaltına Alındı
12.08.2025 17:13
Metroda kadınların fotoğraflarını çeken adam, yolcuların tepkisiyle gözaltına alındı.

İstanbul Şişli'de metro içerisinde bir şahıs, gizlice kadınların fotoğrafını çektiği iddia edilince telefonunu kırdı. Fotoğraf çekerken bir kadın yolcu tarafından fark edilen adam, kendisine tepki gösteren kalabalığa 'Fotoğraf çekmedim' cevabını verirken konuşma sırasında ani bir hareketle telefonu parçalara ayırdı. Polis ekiplerinin çalışması sonucu şahıs gözaltına alınırken, metroda yaşanan o anlar, cep telefonu kameralarına yansıdı.

İstanbul Şişli'de metro seferi sırasında yaşanan olay, hem yolcular arasında gerginliğe hem de sosyal medyada geniş yankı bulan tartışmalara neden oldu. İddiaya göre, bir erkek yolcu, çevresindeki kadınların gizlice fotoğraflarını çekti. Durumu fark eden bir kadın yolcu, tepkisini yüksek sesle dile getirerek diğer yolcuları da uyardı.

Olayı fark eden kadın, adamın elindeki telefonu işaret ederek 'Fotoğraf çekiyor' uyarısı üzerine çevredeki yolcular da şüpheliye yöneldi. Artan tepki karşısında kendini savunan adam, 'Fotoğraf çekmedim' diyerek kendisine yöneltilen iddiaları kabul etmedi. O esnada şahıs elindeki telefonu ani bir hareketle ikiye katlayarak parçaladı. Metro içerisinde yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Kimliği tespit edildi, polis tarafından gözaltına alındı

Görüntülerin sosyal medyada geniş yankı bulmasının ardından emniyet çalışma başlattı. Çalışmaların devamında kimliği tespit edilen şahıs D.K.,(54) polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul'da Metroda Gizli Fotoğraf Çeken Şahıs Gözaltına Alındı

