İstanbul'da Mimar Sinan Devlet Hastanesi'nin asansöründen su aktı, koridorunu su kapladı - Son Dakika
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İstanbul'da Mimar Sinan Devlet Hastanesi'nin asansöründen su aktı, koridorunu su kapladı

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İstanbul\'da Mimar Sinan Devlet Hastanesi\'nin asansöründen su aktı, koridorunu su kapladı
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İstanbul'da etkili olan yağış nedeniyle bazı bölgelerde su baskınları yaşandı ve Mimar Sinan Devlet Hastanesi'ni su bastı. Kapısı kapalı asansörden su aktı, koridorun yer yer suyla kaplandığı görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı.

Büyükçekmece'de bulunan Mimar Sinan Devlet Hastanesi'ni su bastı. Asansörden su aktığı, koridorun da suyla kaplandığı görüldü.

Meteoroloji uzmanlarının yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da yağış etkili oldu. Zaman zaman şiddetini artıran yağış nedeniyle bazı bölgelerde su baskınları yaşandı. Başakşehir'de bulunan Mimar Sinan Devlet Hastanesi'ni de su bastı. Kapısı kapalı asansörden su aktığı görülürken, koridorun yer yer suyla kaplandığı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA
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