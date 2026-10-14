İstanbul\'da Mimar Sinan Devlet Hastanesi\'nin asansöründen su aktı, koridorunu su kapladı

Büyükçekmece'de bulunan Mimar Sinan Devlet Hastanesi'ni su bastı. Asansörden su aktığı, koridorun da suyla kaplandığı görüldü.

Meteoroloji uzmanlarının yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da yağış etkili oldu. Zaman zaman şiddetini artıran yağış nedeniyle bazı bölgelerde su baskınları yaşandı. Başakşehir'de bulunan Mimar Sinan Devlet Hastanesi'ni de su bastı. Kapısı kapalı asansörden su aktığı görülürken, koridorun yer yer suyla kaplandığı cep telefonu kamerasına yansıdı.