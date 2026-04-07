İstanbul'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

07.04.2026 01:22
Esenyurt'ta motosiklet sürücüsü genç kıza çarparak hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

İstanbul Esenyurt'ta seyir halindeki motosiklet sürücüsü, trafik ışıklarından karşıya geçmeye çalışan genç kıza çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, motosikletteki yolcu ve yaya yaralandı.

Olay, saat 22.45 sıralarında İstanbul Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi Hadımköy Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde seyir halindeki motosiklet sürücüsü Pusat Çakır, trafik ışıklarında karşıya geçmeye çalışan yayaya çarptı. Kaza nedeniyle sürücü Çakır ve motosiklette arkasında oturan Engin O. savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından Çakır'ın hayatını kaybettiği tespit edilirken motosikletteki Engin O. ve yaya genç kız yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken yayanın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Sürücünün cansız bedeni morga götürülürken olay yeri inceleme ekipleri caddede çalışma yaptı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Devrim Özkan'la barıştı mı? Torreira'dan kafa karıştıran hareket
Ahmet Aras'ın danışmanının attığı taciz mesajları ortaya çıktı
Lucescu'nun yerine göreve gelen Hagi'nin aylık maaşı ortaya çıktı! Az bulan da var yeterli diyen de
Hadise'ye demediğini bırakmayan Sinan Burhan'dan yeni açıklama
Trump'tan Putin'i çıldırtacak iddia: Bunu bana defalarca söyledi
Bursa'da silahlı kavgada baba ve bir oğlu öldü, diğer oğlu ise yaralandı
