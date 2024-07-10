İstanbul'da motosikletli saldırı sonucu bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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İstanbul'da motosikletli saldırı sonucu bir kişi hayatını kaybetti

Maltepe ilçesinde motosikletiyle işe giden bir kişi, kimliği belirsiz şahısların silahlı saldırısına uğradı. Saldırı sonucunda hayatını kaybeden kişi olay yerinde öldü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme yapıyor.

10.07.2024 13:34
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İstanbul'un Maltepe ilçesinde motosikletiyle işe giden bir kişi, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Olay, Maltepe Gülsuyu Mahallesi'nde sabah 06.30 sıralarında meydana geldi. Murat Öztürk isimli kişi motosikleti ile işine giderken henüz kimliği belirsiz şahısların silahlı saldırısına uğradı. Saldırı sonrası Murat Öztürk kanlar içinde yere yığıldı. Silah sesleri ile sokağa çıkan mahalle sakinleri yerde kanlar içinden yatan adamı görünce polis ile sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı. Sağlık ekipleri, Murat Öztürk'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Öztürk'ün cansız bendeni adli tıp kurumuna kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da motosikletli saldırı sonucu bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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