İçişleri Bakanı Yerlikaya: " İstanbul'da uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen 'NARKOKAPAN-10' operasyonunda; 213 şüpheli zehir taciri yakalandı, 197'si tutuklandı, 13'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor." - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › İstanbul'da Narkotik Operasyonu: 213 Gözaltı - Son Dakika
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