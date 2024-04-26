İstanbul'da öğretmeni darp eden öğrenci velisi yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da öğretmeni darp eden öğrenci velisi yakalandı

İstanbul\'da öğretmeni darp eden öğrenci velisi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da bir öğretmeni darp eden öğrenci velisinin yakalandığını açıkladı. İhbar üzerine olay yerine intikal eden ekipler, yapılan soruşturma ve görüntülerin incelemesi sonucunda öğrenci velisi A.Ç'nin Türkçe öğretmeni N.Ö.'ye okul koridorunda yumruk atarak darp ettiğini tespit etti. Şahıs yakalanarak adalete teslim edildi.

26.04.2024 19:06
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İçişleri Bakanı Yerlikaya, İstanbul'da öğretmeni darp eden öğrenci velisinin yakalandığını bildirdi

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da bir öğretmeni darp eden öğrenci velisinin yakalandığını bildirdi.

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "25 Nisan Salı günü İstanbul'daki Prof. Ali Kemal Yiğit Ortaokulu'nda bir velinin öğretmene saldırdığı ihbarı üzerine ekiplerimiz olay yerine intikal etmiştir. Yapılan soruşturma ve görüntülerin incelemesi sonucunda öğrenci velisi A.Ç'nin. Türkçe öğretmeni N.Ö.'ye okul koridorunda yumruk atarak darp ettiği tespit edilmiştir. Söz konusu şahıs yakalanarak adalete teslim edilmiştir" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

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