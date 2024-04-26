İstanbul\'da öğretmeni darp eden öğrenci velisi yakalandı

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İçişleri Bakanı Yerlikaya, İstanbul'da öğretmeni darp eden öğrenci velisinin yakalandığını bildirdi

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da bir öğretmeni darp eden öğrenci velisinin yakalandığını bildirdi.

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "25 Nisan Salı günü İstanbul'daki Prof. Ali Kemal Yiğit Ortaokulu'nda bir velinin öğretmene saldırdığı ihbarı üzerine ekiplerimiz olay yerine intikal etmiştir. Yapılan soruşturma ve görüntülerin incelemesi sonucunda öğrenci velisi A.Ç'nin. Türkçe öğretmeni N.Ö.'ye okul koridorunda yumruk atarak darp ettiği tespit edilmiştir. Söz konusu şahıs yakalanarak adalete teslim edilmiştir" ifadelerine yer verdi.