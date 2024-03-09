İstanbul'da düzenlenen 'Mahzen-7' Operasyonları'nda Organize Suç Örgütü çökertildi - Son Dakika
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İstanbul'da düzenlenen 'Mahzen-7' Operasyonları'nda Organize Suç Örgütü çökertildi

İstanbul\'da düzenlenen \'Mahzen-7\' Operasyonları\'nda Organize Suç Örgütü çökertildi

İstanbul'da düzenlenen 'Mahzen-7' operasyonlarında elebaşılığını 'Memocan' lakaplı Muhammed Uray'ın yaptığı Organize Suç Örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 27 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonlarla ilgili bilgi vererek, elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 27 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

09.03.2024 08:26
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İstanbul'da düzenlenen "Mahzen-7" Operasyonları'nda elebaşılığını "Memocan" lakaplı Muhammed Uray'ın yaptığı Organize Suç Örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 27 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'da düzenlenen "Mahzen-7" operasyonlarında elebaşılığını "Memocan" lakaplı Muhammed Uray'ın yaptığı Organize Suç Örgütü çökertildiğini belirterek operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 27 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya operasyonla ilgili şunları kaydetti:

"Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul'da Ümraniye, Ataşehir ve Üsküdar ilçelerinde faaliyet gösteren organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli yağma, kasten yaralama, mala zarar verme (ikamet ve iş yerlerini kurşunlama), kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, genel güvenliği kasten tehlikeye sokma, silahlı tehdit ve 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarını işledikleri tespit edildi.

Operasyonlar sonucu: 12 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet av tüfeği, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, 2 adet hassas terazi ve çok miktarda paraya el konuldu." - ANKARA

Kaynak: İHA

İstanbul, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da düzenlenen 'Mahzen-7' Operasyonları'nda Organize Suç Örgütü çökertildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da düzenlenen 'Mahzen-7' Operasyonları'nda Organize Suç Örgütü çökertildi - Son Dakika
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