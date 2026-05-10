İstanbul'da Örgütlü Suç Operasyonu: 4 Gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstanbul'da Örgütlü Suç Operasyonu: 4 Gözaltı

10.05.2026 12:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eyüpsultan'da 8 olayla ilişkilendirilen 4 kişi gözaltına alındı, 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İstanbul'da Eyüpsultan merkezli yürütülen örgütlü suç soruşturmasında, aralarında 2 suça sürüklenen çocuğun da bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin 8 farklı kurşunlama ve yaralama olayına karıştığı tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, örgüte üye olma, yağma, mala zarar verme ve yaralama" suçlarına ilişkin geniş çaplı bir operasyon düzenlendi.

Soruşturma çerçevesinde Eyüpsultan'da farklı tarihlerde meydana gelen toplam 8 ayrı olay mercek altına alındı. Yapılan teknik ve saha çalışmaları sonucunda 2'si suça sürüklenen çocuk olmak üzere 4 şüpheli gözaltına alındı, 4 ruhsatsız tabanca ile çalıntı bir motosiklet ele geçirildi

Devam eden çalışmalarda, "Akın Büfe" isimli iş yerine yönelik kurşunlama eyleminde kullanılan aracın sürücüsünün A.S olduğu tespit edildi. Söz konusu araçla gerçekleştirildiği belirlenen eylemler arasında; 14 Nisan 2026'da Eyüpsultan'daki Bella Lounge Cafe'ye yönelik kurşunlama, 30 Nisan 2026'da bir kişiye yönelik kasten yaralama, 1 Mayıs 2026'da Burak Auto Yıkama ve Burak Gayrimenkul isimli iş yerlerine yönelik silahlı saldırılar, 3 ve 5 Mayıs 2026'da Akın Büfe'ye yönelik tekrar eden kurşunlama olayları, 6 Mayıs 2026'da Üsküdar'da bir kişiye yönelik yaralama ve 9 Mayıs 2026'da Ataşehir'de bir kafeye yönelik kurşunlama olayı yer aldı.

Yapılan operasyonların genişletilmesiyle birlikte 8 şüpheli daha tespit edilerek 10 Mayıs 2026 tarihinde düzenlenen baskında yakalandı. Böylece gözaltına alınan şüpheli sayısı 13'e yükseldi. Şüphelilerden 2'sinin suça sürüklenen çocuk olduğu bildirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın devam ettiğini belirtti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da Örgütlü Suç Operasyonu: 4 Gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hamaney’in vurulduğu o anlar ilk kez anlatıldı: Belinden ve bacağından yaralandı Hamaney’in vurulduğu o anlar ilk kez anlatıldı: Belinden ve bacağından yaralandı
Kadıköy’de galeri önündeki araçlar alev alev yandı Zarar çok büyük Kadıköy'de galeri önündeki araçlar alev alev yandı! Zarar çok büyük
Türkiye’den Doğu Akdeniz hamlesi Komşu’da büyük panik var Türkiye'den Doğu Akdeniz hamlesi! Komşu'da büyük panik var
TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya görevden alındı TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya görevden alındı
Resmi Gazete’de dikkat çeken atama Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu Resmi Gazete'de dikkat çeken atama! Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu
Ankara pavyonlarına operasyon Neredeyse her milletten kadın vardı Ankara pavyonlarına operasyon! Neredeyse her milletten kadın vardı

11:56
TikTok’ta bir skandal daha Eski sevgilisini kıskandırmak için neler yapmış neler
TikTok'ta bir skandal daha! Eski sevgilisini kıskandırmak için neler yapmış neler
11:51
Hantavirüs vakalı gemiden tahliyeler başladı
Hantavirüs vakalı gemiden tahliyeler başladı
11:29
Kılıçdaroğlu, kendisine yumruk atan isimle 7 yıl sonra helalleşti: En büyük pişmanlığım
Kılıçdaroğlu, kendisine yumruk atan isimle 7 yıl sonra helalleşti: En büyük pişmanlığım
11:12
Anayasa değişti Kim öldürülürse otomatik nükleer saldırı başlayacak
Anayasa değişti! Kim öldürülürse otomatik nükleer saldırı başlayacak
11:12
“İş bittikten sonra ihale“ iddiası Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’a soruşturma izni verildi
"İş bittikten sonra ihale" iddiası! Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'a soruşturma izni verildi
11:02
Galatasaray bayrağını ezmek istemeyince saldırıya uğradı
Galatasaray bayrağını ezmek istemeyince saldırıya uğradı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2026 13:17:23. #7.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da Örgütlü Suç Operasyonu: 4 Gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.