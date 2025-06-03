Taciz iddiası otobüsü karıştırdı

Ölüyen Yürüler:

taşakçıbaşı geldi, kadın çocuk diyorsunuz, tv de 24 saat s.kiş izlettiriyorsunuz. Haber sitenizde de var şuan dizi diye keraneye çevirdiniz. Balya balya para diyorsunuz, en büyük 200 ? olunca ufak bir şey almak için çuvalla para vermek gerekiyor. Neyin kafasını yapıyorsunuz