İstanbul\'da Parkta Kavga: Bir Adam Hayatını Kaybetti

İstanbul Eyüpsultan'da parkta alkol alan iki grup arasında yan bakma ve küfürleşme nedeniyle çıkan kavgada 34 yaşındaki adam, kırık cam şişenin böbreğine saplanması sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alınırken, şüpheli olay sırasında alkollü olduğunu söyledi.

Olay, 1 Mart akşamı Eyüpsultan Alibeyköy'de yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Koç (34) ve arkadaşları Hüseyin Ö. ve Ahmet A. akşam saatlerinde bir parkta alkol almaya başladı. Arkadaş grubunun yakınına gelen başka bir grup da alkol almaya başladı. Ardından iki grup arasında yan bakma ve küfürleşme nedeniyle tartışma çıktı. Çıkan tartışmada Hüseyin Koç, karşı taraftan birisiyle kavga etmeye başladı. Muhammet K, elindeki cam alkol şişesini yere vurup kırdıktan sonra Koç'un karnına sapladı. Ağır yaralanan Hüseyin Koç kanlar içinde yere yığılırken, iki arkadaşı da yaralandı. Şüpheli ve yanındakiler ise olay yerinden kaçtı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Hüseyin Koç, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Cinayetin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda şüpheli 5 kişinin kimliği tespit edildi. Yakalanarak gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Polis, ifadeler doğrultusunda olayda cam şişeyi kullanan şahsın Muhammet K. olduğunu belirledi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptığı çalışmada firari Muhammet K.'yı da Kağıthane'de saklandığı adreste yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli, Asayiş Şube'deki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin emniyette verdiği ilk beyanında alkollü olduğunu ve olayın nasıl olduğunu hatırlamadığını söylediği öğrenildi. - İSTANBUL