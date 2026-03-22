İstanbul\'da Patlama: İki Bina Çöktü, Soruşturma Başlatıldı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'un Fatih ilçesinde meydana gelen patlamaya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Gürlek, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Meydana gelen patlama sonucu 2 binanın çökmesi hadisesine ilişkin adli soruşturma başlatılmıştır. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş olup, olay tüm yönleriyle titizlikle incelenmektedir. Enkaz altındaki vatandaşlarımıza ulaşmak için fedakarca görev yapan arama kurtarma ekiplerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyor, gelişmeleri yakından takip ediyoruz." - ANKARA