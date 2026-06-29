İstanbul'da Piknik Sırasında Yangın Paniği - Son Dakika
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İstanbul'da Piknik Sırasında Yangın Paniği

İstanbul\'da Piknik Sırasında Yangın Paniği
29.06.2026 09:27
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Piknikte yaktıkları ateşin neden olduğu yangın, geniş alana yayılarak söndürüldü. Şüpheliler kaçtı.

İstanbul'da vatandaşların piknik yaptıkları sırada yaktıkları ateşin çayırlık alana sıçraması sonucu çıktığı iddia edilen yangın paniğe neden oldu. Kısa sürede büyüyen alevler geniş bir alana yayılırken, yangın saatler süren çalışmayla söndürüldü. Yangını fark eden şüphelilerin eşyalarını toplayarak araçlarıyla olay yerinden uzaklaştığı anlar cep telefonu kamerasına yansırken, bölgeye geliş ve ayrılış anları ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

İddiaya göre Sazlıdere kıyısı kenarında çayırlık alanda piknik yapan kişiler, yaktıkları ateşin rüzgarın da etkisiyle kuru otlara sıçraması üzerine yangının büyüdüğünü fark etti. Alevlerin kısa sürede geniş bir alana yayılmasıyla panik yaşayan şüphelilerin piknik malzemelerini hızla araçlarına yükleyerek bölgeden ayrıldığı öne sürüldü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Geniş alana yayılan yangına ekipler uzun süre müdahale ederken, saatler süren çalışmaların ardından alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında geniş çayırlık alan zarar gördü.

Yangının çıktığı anlar ve sonrasında yaşanan panik cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, alevlerin kısa sürede büyüdüğü, yangını fark eden kişilerin piknik malzemelerini araçlarına yükleyerek olay yerinden uzaklaştıkları görüldü. Öte yandan güvenlik kamerası kayıtlarında ise aynı kişilerin yangın öncesinde araçlarıyla bölgeye gelişleri ve yangının ardından ayrılışları yer aldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi ve şüphelilerin tespit edilmesine yönelik inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

3. Sayfa, İstanbul, Güvenlik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da Piknik Sırasında Yangın Paniği - Son Dakika

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