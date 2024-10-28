İstanbul'da PKK/KCK Operasyonu: 44 Gözaltı

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İstanbul'da PKK/KCK terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda, sokak eylemlerine katılan ve örgüt adına eğitim faaliyetlerinde bulunan aralarında bir avukatın da bulunduğu 44 kişi gözaltına alındı. Emniyette sorguları biten şüphelilerden 19'u tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve eylemlerinin engellenmesine yönelik başlattığı soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlendi. İl genelinde belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskında, sözde KCK/TDÖ sosyal alan ve kurumlar sözcülüğüne bağlı 'avukatlar boyutu' içinde faaliyet gösteren 1 kişi, gençlik yapılanması içerisinde yol kapama, molotof atma ve korsan gösterilere katılan 34 kişi, örgütsel arşiv niteliği taşıyan eğitim dokümanlarından sorumlu 3 kişi ve terör örgütüne finans desteği sağladıkları ileri sürülen 6 kişi olmak üzere toplam 44 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çeşitli örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Şüphelilerden 13'ü, savcılık talimatıyla emniyet sorgularının ardından kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Emniyette sorguları biten 25 şüpheli ise tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerden 19'u tutuklanırken, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL