İstanbul'da PKK/KCK ve KCK/TDÖ Terör Örgütü Siyasi Yapılanması İçin 21 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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İstanbul'da PKK/KCK ve KCK/TDÖ Terör Örgütü Siyasi Yapılanması İçin 21 Şüpheli Gözaltına Alındı

İstanbul\'da PKK/KCK ve KCK/TDÖ Terör Örgütü Siyasi Yapılanması İçin 21 Şüpheli Gözaltına Alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terör ve örgütlü suçlar soruşturma bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, PKK/KCK Terör Örgütü Kürdistan Demokratik Konfederalizmi/Türkiye Demokratik Örgütlemesi (KCK/TDÖ) Siyasi Alan Yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 21 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlar devam ediyor.

15.05.2024 09:40
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İstanbul'da PKK/KCK ve KCK/ TDÖ Terör Örgütü siyasi yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 21 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terör ve örgütlü suçlar soruşturma bürosu tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde PKK/KCK Terör Örgütü Kürdistan Demokratik Konfederalizmi/ Türkiye Demokratik Örgütlemesi (KCK/TDÖ) Siyasi Alan Yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 25 ayrı adreste 25 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer 4 şüpheliyi ise yakalamaya yönelik çalışmalar devam ediyor - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da PKK/KCK ve KCK/TDÖ Terör Örgütü Siyasi Yapılanması İçin 21 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da PKK/KCK ve KCK/TDÖ Terör Örgütü Siyasi Yapılanması İçin 21 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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